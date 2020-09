U rujnu ove godine austrijski regulator RTR konačno je dovršio odgođenu višepojasnu aukciju 5G. RTR je morao odgoditi dražbu zbog izbijanja pandemije virusa covid-19, objavio je 5G Observatory. Na drugoj aukciji 5G u Austriji dodijeljene su frekvencije u opsezima 700 MHz, 1.500 MHz i 2.100 MHz, čime je prikupljeno 202 milijuna eura. U ožujku 2019. godine spektar od 3,4 do 3,8 GHz kupilo je sedam ponuditelja za 188 milijuna eura.

Na prodaju je bilo 27 blokova, uključujući šest blokova u opsegu 700 MHz, dvanaest u opsegu 2100 MHz i devet u opsegu 1500 MHz.

T-Mobile Austrija platio je 87 milijuna eura za 2 × 20MHz spektra od 700MHz, 20MHz u opsegu 1500MHz i 2 × 15MHz od 2100MHz spektra. A1 Telekom će platiti 66 milijuna eura za 30MHz frekvencija u opsegu 1500MHz i 2 × 25MHz u opsegu 2100MHz.

Hutchison Drei osvojio je 2 × 10MHz od 700MHz spektra, 30MHz u opsegu 1500MHz i 2 × 20MHz od 2100MHz frekvencija za ukupno 50 milijuna eura.

Vlada namjerava razmjestiti 5G na glavnim prometnim rutama do kraja 2023. i postići pokrivenost 5G gotovo u cijeloj državi do kraja 2025 godine. Licence od 700 MHz uključivat će pokrivenost 80% od 2.100 nedovoljno usluženih zajednica brzinom prenosa od 30 Mbps i 3 Mbps za prijenos do 2027. godine, a 90% saveznih i državnih cesta trebalo bi dobiti najmanje 10 Mbps za preuzimanja i 1 Mbps za prijenose.

