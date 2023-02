U nizu performansi 5G mreža (strategija telekoma u korištenju frekvencijskih spektra predviđenih za 5G, brzine downloada i uploada, iskustvo korisnika…) ključna je odrednica za performanse mreže korištenje frekvencijskog spektra. Naime, 5G nije kao ranije telekomunikacijske tehnologije usmjeren na određeni spektar nego je usmjeren na korištenja različitih frekvencija, od niskih preko srednjih do visokih (mmWave).

Ključni utjecaji spektra

Prema mjerenjima Ookla Speedtest Intelligence, uočene su značajne varijaciju između zemalja u prosječnoj brzini 5G. Ookla je razvrstala zemlje u četiri grupe prema 5G performansama: 5G lideri, snažni implementatori, implementatori koji rade na unaprjeđenju performansi i loši implementatori. Ookla je svojim Speedtest Intelligence analizirale 5G mreže u 52 zemlje. Performanse 5G uvelike ovise od toga koliki operater posjeduje 5G spektra. Što je operater posjeduje više spektra C-spektra to može postići veće brzine preuzimanja. Operateri s pristupom 100 MHz neprekidnog spektra C-spektra, npr. u UAE i Južna Koreja, globalni su predvodnici su u brzinama 5G downloada u četvrtom tromjesečju 2022. godine (Q4 2022), prosječna brzina downloada im je 516,15 Mb/s odnosno 511,70 Mb/s. Veči pristup niskopojasnom spektru je ključni faktor za veću dostupnost 5G-a.

Lideri s preko 300 Mb/s

Oni koji su među prvima su pokrenula 5G usluge i stalno unaprjeđuju performanse 5G mreža obično su dostigli prosječne brzine downloada od preko 300 Mb/s. U napredna 5G tržišta spadaju zemlje u kojima je dodijeljena velika količine spektra za korištenje 5G-a, posebno C-spektru, te su dodijelila i, u nekim slučajevima, djelomično započela upotrebu mmvalnog spektra (mmWave). U nekim slučajevima telekomi i nacionalni regulatori nastojali su pronaći kompromis, odnosno najbolji omjer dodijeljenog spektra i pokrivenosti 5G signalom.

Snažni implementatori

U zemljama u toj grupi imaju implementaciju 5G mreža slično liderima, dodijelili su dovoljno spektra za novu telekomunikacijsku tehnologiju, potiču konkurenciju između operatera što je omogućilo značajna ulaganja u 5G. No, zaostaju za liderima jer obično koriste dinamičko dijeljenje spektra (DSS), koje omogućuje operaterima dijeljenje spektra između mrežnih generacija, ali to utječe na performanse. Srednje performanse 5G preuzimanja na ovim tržištima obično se kreću od 200 Mb/s do 300 Mb/s.

Implementatori koji unaprjeđuju 5G

Na tim tržištima najveći nedostatak je manje dostupnog C-spektra ili nedostatak konkurencije što uzrokuje manje ulaganje u 5G tehnologiju. Zbog toga su prosječne brzine 5G downloada na tim tržištima između 100 i 200 Mb/s. Na tržištima poput SAD i Velike Britanije jasno je kako dodjele 5G spektra (na temelju spektra koji se koriste) daju značajnu prednost jednom operateru. Osim SAD čija je dostupnost 5G-a 56% u Q4 2022, ostala tržišta u toj grupi imaju nisku dvoznamenkastu dostupnost 5G, u rasponu od 13,5% u Japanu do 19,2% u Njemačkoj.

Loši implementatori

Samo je na nekoliko tržišta 5G mreže imaju prosječni download ispod 100 Mb/s. Za to su različiti razlozi. Na primjer, loš učinak 5G-a u Poljskoj može se objasniti nedostatkom namjenskog 5G spektra, u Španjolskoj koja je dodijelila spektar za sva tri pojasa operateri se usredotočuju na ispunjavanje obveza pokrivenosti koje se uvelike oslanjaju na pojas od 700 MHz.

Brzine i dostupnost u raskoraku

Ookla je analizirajući podatke Speedtest Intelligence zaključila kako nema međuobvisnosti između prosječnih brzina na tržištu i dostupnosti 5G signala. Naime, brze mreže ne dolaze odmah s visokom dostupnošću 5G-a. Tako su, UAE i Južna Koreja globalno na vrhu prosječne brzine downloada,a SAD je lider po dostupnost 5G-a (56,0% u Q4 2022), dostupnost 5G u Južnoj Koreji iznosila je 35,1%, a u UAE tek 7,7% u Q4 2022.

