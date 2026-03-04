Projektili uništili podatkovni centar Amazona u UAE-u

Bliski istok ušao je u novu fazu napetosti nakon velike ofenzive Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana

Kao odgovor, Teheran je pojačao raketne napade i napade dronovima u regiji, ciljajući vojne lokacije, ali i neke civilne objekte. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima projektili su pogodili podatkovni centar Amazon Web Servicesa (AWS). Kao rezultat napada izbio je požar, a infrastruktura je potpuno ispala iz mreže.

Prema izvješću agencije Reuters, objavljenom 1. ožujka 2026. godine, AWS je potvrdio da je jedan od njihovih objekata u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pogođen projektilima rano u nedjelju ujutro. Zbog posljedica napada usluge računalstva u oblaku u UAE-u bile su ozbiljno narušene. Izvješća objavljena na službenoj AWS-ovoj internetskoj stranici potvrdila su te informacije. AWS je preporučio svojim korisnicima da privremeno migriraju podatke i aplikacije u druge regije svijeta.

AWS je prisutan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima s tri zone dostupnosti, slično kao i u Izraelu i Bahreinu. Također planira uspostaviti prisutnost u Saudijskoj Arabiji. Svaka regija osmišljena je kako bi osigurala unutarnju redundanciju. Međutim, kada cijela lokacija prestane s radom, čak i takva robusna arhitektura može zakazati.

Iste nedjelje navečer došlo je i do nestanka struje te prekida rada AWS-ova podatkovnog centra u Bahreinu.