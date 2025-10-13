IoT Forum 2025: Hrvatska na pragu monetizacije povezanog svijeta

Internet stvari preoblikuje svijet, a globalni trendovi poput integracije s umjetnom inteligencijom i Edge računarstva diktiraju tempo. Saznajte što nas čeka na osmom IoT Forumu 16. listopada u Zagrebu

Internet stvari (IoT) odavno je prestao biti samo tehnološki koncept o kojem se raspravlja u uskim krugovima entuzijasta. Danas je to temeljna poluga digitalizacije koja prožima sve aspekte naših života i poslovanja. Od pametnih satova koji prate naše zdravlje, preko termostata koji optimiziraju potrošnju energije u našim domovima, do složenih senzorskih mreža koje upravljaju industrijskim postrojenjima i poljoprivrednim dobrima – povezani uređaji postali su naša stvarnost. Globalno tržište raste eksponencijalnom brzinom; prema posljednjim analizama, broj aktivnih IoT uređaja u 2023. godini dosegao je 16,7 milijardi, a do 2027. očekuje se da će ta brojka narasti na više od 29 milijardi. Ekonomska vrijednost koju će IoT generirati do 2030. procjenjuje se na vrtoglavih 12 bilijuna američkih dolara, čime se potvrđuje kao jedan od ključnih pokretača globalnog gospodarstva.

Globalni trendovi koji oblikuju budućnost

Razvoj IoT ekosustava više nije vođen samo povezivošću. Nekoliko ključnih trendova definira njegovu sadašnjost i budućnost, pretvarajući ga u inteligentnu, autonomnu mrežu. Na prvom mjestu je nezaustavljiva sinergija s umjetnom inteligencijom (AI). Predviđa se da će do 2027. godine gotovo polovica svih IoT rješenja sadržavati neku vrstu AI komponente. Ne radi se više samo o prikupljanju podataka, već o njihovoj analizi i djelovanju u stvarnom vremenu. To omogućuje razvoj samoiscjeljujućih mreža, prediktivnog održavanja u industriji te hiperpersonaliziranih usluga za korisnike, poput uređaja koji prepoznaju emocionalna stanja i prilagođavaju svoje funkcioniranje. Rastuća popularnost Edge računarstva, odnosno obrade podataka na samom rubu mreže, ključna je za smanjenje latencije i povećanje sigurnosti, što je imperativ za primjene poput autonomnih vozila ili pametnih gradova.

Objavljen je kompletan program IOT Foruma

S obzirom na to da će IoT uređaji do 2025. generirati gotovo 80 zetabajta podataka, učinkovito upravljanje tim informacijama (DataOps) postaje presudno. Istovremeno, raste i svijest o održivosti, pa "zeleni IoT" postaje standard, koristeći tehnologiju za optimizaciju potrošnje resursa i smanjenje ekološkog otiska. Naravno, s milijardama povezanih uređaja, sigurnost i privatnost postaju najveći izazov. Od zaštite od napada poput onog koji je izveo Mirai botnet do etičkih pitanja o vlasništvu i korištenju podataka, regulativa i tehnološka rješenja moraju ići ukorak s inovacijama. Napredak u povezivosti, predvođen 5G mrežama i razvojem satelitskog IoT-a za pokrivanje udaljenih područja, osigurava da fizičke barijere više neće biti prepreka za stvaranje istinski globalno povezanog svijeta.

IoT Forum 2025: Vrijeme je za konkretnu primjenu i monetizaciju

Upravo u kontekstu ovih globalnih kretanja, Hrvatska se priprema za novo poglavlje u primjeni Interneta stvari. Osmo izdanje IoT Foruma, vodeće domaće konferencije u organizaciji Buga i Mreže, održat će se 16. listopada 2025. godine u Zagrebu. Ovogodišnji forum stavlja jasan naglasak na ključni korak koji je pred nama: prelazak s pilot-projekata i tehnološkog entuzijazma na široku primjenu i, što je najvažnije, monetizaciju IoT rješenja. Događaj će ponovno okupiti ključne dionike – od implementatora i krajnjih korisnika do tvrtki koje razvijaju vlastite platforme i rješenja.

Ulaznice su dostupne po cijeni od 29 €

Program foruma demonstrirat će zrelost domaćeg tržišta kroz niz konkretnih primjera. Tihomir Markulin iz CARNET-a predstavit će projekt "CARNET Aero", pametni sustav za praćenje kvalitete zraka u školama, pokazujući izravan utjecaj IoT-a na zdravlje i kvalitetu života. Ante Gustin, direktor Sustava javnih bicikala, govorit će o budućnosti servisa Nextbike kroz projekt "Bike Chain of Things", dok će Lovro Valčić objasniti kako se Starlink koristi za povezivanje znanstvenih plutača na polarnim područjima, pomičući granice mogućeg. No, forum neće ostati samo na postojećim primjenama.

Gledat će se i daleko u budućnost, s predavanjima Borisa Agatića o spoju IoT-a i DePIN-a (decentraliziranih fizičkih infrastrukturnih mreža) kao temelju nove ekonomije uređaja. Posebnu pažnju zasigurno će privući izlaganje Ace Momčilovića iz Global AI Ethics Institutea, koji će istražiti "potencijalne scenarije iz noćnih mora" proizašle iz kombinacije AI i IoT-a.

Uz tehnološke i etičke rasprave, Antonio Straga bavit će se pravnim okvirom, dok će Roni Kranjec iz Telemach Hrvatska pružiti uvid u praktičnu primjenu i potencijal IoT-a iz perspektive vodećeg telekom operatera.

Internet stvari više nije budućnost – on je sadašnjost koja oblikuje temelje digitalnog društva i gospodarstva. IoT Forum 2025. bit će ključno mjesto za sve koji žele razumjeti ne samo kako ova tehnologija funkcionira, već i kako stvoriti stvarnu vrijednost i iskoristiti njezin ogroman poslovni potencijal. Vrijeme je za povezivanje, uštedu i učinkovitost.

Kada i gdje? IoT Forum 2025 održat će se 16. listopada u prostoru Sveučilišta Algebra Bernays na adresi Gradišćanska 24 u Zagrebu. U prodaji su ulaznice za fizičko sudjelovanje i online praćenje. Cijena ulaznice u oba je slučaja 29 eura (s uključenim PDV-om), a obje kategorije omogućuju i naknadni pristup snimkama svih predavanja. Više informacija potražite na stranicama konferencije.

Zlatni sponzor IOT Foruma je Telemach Hrvatska, a sponzori su još i Abysalto te Sveučilište Algebra Bernays.