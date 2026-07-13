Hrvatska kroz Infobip sudjeluje u razvoju europske AI i cloud infrastrukture

Razvoj europske digitalne suverenosti sve se više oslanja na projekte koji trebaju smanjiti ovisnost o globalnim cloudom i stvoriti interoperabilnu infrastrukturu za primjenu umjetne inteligencije

Jedan od takvih projekata je IPCEI-CIS (Important Project of Common European Interest – Next Generation Cloud Infrastructure and Services), u kojem važnu ulogu ima i hrvatski Infobip.

U Infobipovu kampusu u Vodnjanu održana je tehnička radionica projekta Ambiti8n, koja je okupila partnere iz više europskih zemalja s ciljem razvoja i povezivanja tehnoloških komponenti buduće europske cloud i AI infrastrukture. Fokus radionice bio je na razvoju rješenja koja mogu neovisno funkcionirati u različitim tehnološkim okruženjima, bez vezanosti uz jednog pružatelja cloud usluga, čime se potiče interoperabilnost i otvorenost europskog digitalnog ekosustava.

Jedan od ključnih rezultata radionice bio je dogovor o nastavku razvoja rješenja za zdravstveni sektor u sklopu projekta Ambiti8n. Partneri su definirali daljnje razvojne aktivnosti te razmotrili mogućnosti primjene zajednički razvijenih tehnologija i u drugim područjima, ponajprije u energetici i poljoprivredi, gdje umjetna inteligencija i cloud platforme mogu pridonijeti učinkovitijem upravljanju podacima i poslovnim procesima.

IPCEI-CIS jedan je od najvažnijih europskih tehnoloških programa usmjerenih na izgradnju cloud infrastrukture nove generacije. Cilj mu je razvoj sigurnih, interoperabilnih i pouzdanih cloud usluga usklađenih s europskim standardima te stvaranje temelja za razvoj naprednih AI aplikacija u Europi. U projektu sudjeluje više od 100 tvrtki i istraživačkih institucija iz 12 država članica Europske unije, a Infobip razvija komunikacijsku platformu sljedeće generacije koja bi trebala omogućiti naprednije digitalne komunikacijske usluge i njihovu integraciju u buduću europsku cloud infrastrukturu.