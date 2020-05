Belgijski regulator Belgijski institut za poštanske usluge i telekomunikacije (Belgian Institute for Postal services and Telecommunications BIPT) dodijelio je 40 MHz u pojasu od 3,5 GHz svaki Proximusu, Telenetu i Orangeu, a isto toliko mrežnim davateljima Cegeka i Entropia.

Zbog kašnjenja u dodjeljivanju 5G spektra uzrokovanog nesuglasjem između savezne i regionalne vlade, BIPT je u veljači 2020. objavio prijedloge za dodjelu privremenih licenci kako bi se omogućilo početno uvođenje 5G usluga. Te privremene licence ostat će važeće do aukcije 5G.

Kako je objavio 5G Observatory, austrijski regulator RTR objavio je da je odredio drugu polovicu kolovoza kao novi datum za početak aukcije 5G, nakon što je bio prisiljen odgoditi taj korak zbog izbijanja pandemije covid-19.

Na drugoj aukciji 5G u Austriji dodijelit će se frekvencije u rasponima 700 MHz, 1.500 MHz i 2.100 MHz. Država bi od aukcije trebala zaraditi najmanje 239,3 milijuna eura. Prethodna aukcija spektra u opsegu od 3,4 GHz do 3,8 GHz održana je u ožujku 2019. na kojoj je bilo sedam uspješnih ponuđača i generirano je 188 milijuna eura.

Vlada ima za cilj da glavne prometne rute imaju na raspolaganju usluge 5G do kraja 2023., a da bi do kraja 2025. imali pokrivenost 5G „gotovo cijele zemlje“ do kraja 2025. godine. Licence za 700 MHz uključivat će pokrivenost 900 zajednica s nedovoljnom brzinom sa brzinom od 30 Mbps i Prijenos od 3 Mbps, 90% saveznih i državnih cesta – za uživanje u preuzimanju najmanje 10 Mbps i prijenosu 1 Mbps. (naslovna fotografija Wikipedia)

Podijeli: