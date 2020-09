Brza analiza izvornog HTML koda glavnih web stranica EU pokazuje, kako navodi nevladina europska platforma za zaštitu privatnosti noyb.eu, da mnoge tvrtke još uvijek koriste Google Analytics ili Facebook Connect mjesec dana nakon glavne presude Suda pravde Europske unije (Court of Justice of the European Union CJEU) u predmetu C-311/18.

Tužbu je podnio austrijski odvjetnik i aktivist za zaštitu privatnosti Max Schrems navodeći kako je Facebook prekršio njegova prava na privatnost prilikom prenošenja njegovih podataka u SAD.

Naime, u tom predmetu CJEU je presudio da prijenos podataka iz Europske unije (EU) i Europske ekonomske zajednice (EEZ) (u SAD ne zadovoljava zaštitu Opće uredbe o zaštiti podataka (General Dana Protection Regulation GDPR). Sud sa sjedištem u Luksemburgu presudio je da je prekoatlantski sporazum iz 2016. godine poznat kao Štit privatnosti (EU – US Privacy Shield), koji omogućuje za oko 5.000 tvrtki prenos podatke između SAD-a i EU i EEZ krši evropska prava na privatnost.

CJEU da je odlućio da je Štit privatnosti nevažeći jer američke sigurnosne i obavještajne agencije još uvijek mogu pristupiti podacima pohranjenim u Facebooku, Twitteru, Googleu, Appleu, Microsoftu i drugim kompanijama. Izrekao je upozorenje Europskoj komisiji i SAD-u navodeći kako su podaci građana EU ugroženi te da se SAD ne smiju smatrati državom s odgovarajućim politikama zaštite podataka.

Prema toj odluci CJEU Facebook i Goiogle nemaju pravnu osnovu za prijenos podataka no oni to i dalje rade. Google se poziva na poštivanje Štita privatnosti premda je on odlukom CJEU poništen, dok Facebook nastavlja koristiti Standardne ugovorene klauzule (Standard Contractual Clauses SCC), unatoč tome što je Sud utvrdio da američki nadzorni zakoni krše bit temeljnih prava EU-a. Naime, Google i Facebook su prisiljeni prenesene podatke europskih državljana ustupiti američkim agencijama, na primjer Nacionalna sigurnosna služba (National Security Agency NSA), na njihov zahtjev.

CJEU je u svojoj presudi naveo mogućnost prijenosa podataka iz EU i EEZ u SAD, odnosno da Standardne ugovorne klauzule koje je pregledala EU i dalje dopuštati prijenos osobnih podataka tvrtkama izvan Europe, odnosno uz uvjet da primatelj podataka u SAD ne podliježe nadzoru podataka američkih obavještajnih službi,.

Američke tvrtke poput Googlea, Facebooka ili Microsofta očito podliježu obvezama pružanja osobnih podataka osoba u EU američkoj vladi prema zakonima poput FISA 702 ili EO 12.333. Na primjer, članak 702. Američkog Zakona o nadzoru stranih obavještajnih podataka (FISA) dopušta Agenciji za nacionalnu sigurnost da prikuplja strane obavještajne podatke koji pripadaju neamerikancima koji se nalaze izvan SAD-a putem prikupljanja njihovih podataka pohranjenih u elektroničkom obliku. davatelji komunikacijskih usluga, poput Facebooka.

Sve više tvrtki iz EU i SAD nije spremno kršiti presudu europskog suda.

Do sada je, nako navodi noyb.eu, podnesena samo 101 žalba koje se odnose na tvrtke u 30 država EU i EEZ

