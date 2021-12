Nova studija Juniper Researcha navodi da će pametne bolnice imati u svijetu 7,4 milijuna povezanih uređaja IoMT (Internet of Medical Things) do 2026, godine, odnosno najmanje 3.850 povezanih uređaja u svakoj pametnoj bolnici. To će biti rast povezanih medicinskih uređaja od 231% u odnosu na 2021. godinu. Sada je uvezano tek 3,2 milijuna medicinskih uređaja. Koncept IoMT-a uključuje pružatelje zdravstvenih usluga koji koriste povezane uređaje kao što su senzori za daljinsko praćenje i kirurška robotika kako bi poboljšali njegu pacijenata, produktivnost medicinskog osoblja i operativnu učinkovitost bolničkih timova.

Predvodnici SAD i Kina

Istraživanje procjenjuje kako će pametne bolnice u SAD-u i Kini biti globalni predvodnici usvajanje IoMT uređaja, u te dvije zemlje bit će 21% odnosno 41% povezanih uređaja do 2026. godine od povezanih medicinskih uređaja u svijetu. Inače, u te dvije zemlje najviše je urađeno u digitalizaciji tijekom aktualne pandemije, a te dvije zemlje su i vodeće prema razini digitalizacije zdravstvene infrastrukture.

Ključan daljinski nadzor

U novom izvješću, Smart Hospitals: Technologies, Global Adoption & Market Forecasts 2021-2026 , daljinsko praćenje je identificirano kao ključ za pružanje usluga pametnih bolnica. Analiziralo se kako se usvajanje tehnologija daljinskog nadzora značajno ubrzalo tijekom pandemije, zbog poteškoća povezanih s pružanjem zdravstvene skrbi. Takvo ubrzano usvajanje nastavit će se tijekom sljedećih pet godina, kako se pacijenti privikavaju na daljinsko praćenje i imaju koristi od proaktivnog upravljanja i liječenja zdravstvenih stanja.

Međutim, utvrđeno je da priroda daljinskog nadzora u stvarnom vremenu zahtijeva niske latencije, velike propusne veze kako bi se osiguralo da prijenos zdravstvenih podataka pacijenata nije prekinut ili izobličen. Kao rezultat toga, potiče dobavljače pametnih bolnica da razviju partnerstva s mrežnim operaterima kako bi iskoristili rubno računanje s više pristupa kako bi potaknuli značajno smanjenje kašnjenja i kašnjenja.

