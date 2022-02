Novo istraživanje Juniper Researcha, Digitalno oglašavanje: Emerging Trends, Key Opportunities & Market Forecasts 2022-2026, navodi da, iako Apple i Google uvode promjene u zaštiti privatnosti osobnih podataka korisnika svojih aplikacija i usluga što ograničava mogućnosti za atribuciju oglasa, još uvijek postoje velike mogućnosti ciljanog oglašavanja. Naime, očekivanju su da će se globalna potrošnja na digitalno oglašavanje povećati s 407 milijardi američkih dolara u 2022. na 753 milijarde dolara u 2026. godine; što predstavlja rast od čak 85%.

Mobilni streaming

Procjenjuje se da će prihodi od mobilnih aplikacija činiti 56% globalne potrošnje digitalnog oglašavanja do 2026. godine. Izvješće predviđa da će se ukupna potrošnja na oglašavanje unutar mobilnih aplikacija povećati s 201 milijarde dolara u 2022. na 425 milijardi dolara u 2026. godini, budući da brendovi nastoje zadržati ili povećati povjerenje potrošača.

Usto, predviđa se da će se potrošnja na oglašavanje na stolnim računalima povećati sa 97 milijardi dolara u 2022. na 142 milijarde dolara u 2026. godini, unatoč preusmjeravanju potrošnje na mobilne uređaje i provedbi propisa o zaštiti podataka koji utječu na pravila o kolačićima (cookies).

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Video streaming će postati ključno područje za oglašivače, pri čemu se očekuje da će potrošnja na video oglase porasti za 63% u sljedeće četiri godine, budući da uspjeh popularnih distribucijskih kanala, kao što su TikTok i YouTube Shorts, i dalje potiče potražnju za video oglašavanjem.

Duopol Googlea i Facebooka

Juniper Research predviđa da će Google i Facebook zadržati svoj tržišni duopol u digitalnom oglašavanju tijekom sljedećih pet godina. Pri tome će Amazon nastaviti povećavati svoj tržišni udio u digitalnom oglašavanju potaknut prije svega prihvatljivosti online trgovine izražene tijekom pandemije covid-19, tako da će njegovi Prime Video i AWS (Amazon Web Services) biti sve važniji mediji digitalnog oglašavanja. Naime, zatvaranje fizičkih trgovina u pandemiji učinilo je Amazonove platforme privlačnijom za digitalne oglašivače.

CPaaS i zamjena za cookies

Od tehnologija sve važniji u digitalnom oglašavanju, uz naravno 5G, IoT i blockchain, sve su važniji konverzaciji marketing i mobilna atribucija. Naime, posljednjih godina došlo je do povećanja upotrebe konverzacijskog marketinga. To se dogodilo s porastom komunikacijske platforme-kao-usluge (Communication platform as a Service CPaaS). Naime, platforme i brendovi sve više usvajaju višekanalni pristup prodaji i uslugama za korisnike. Marketing se sada može odvijati preko web stranica društvenih mreža, pa čak i blogova, budući da su kupci sve skloniji komunicirati s brendovima u kontekstu razgovora.

S obzirom na rastuću zasićenost tržišta digitalnog oglašavanja, sve je veća potreba za kontekstualizacijom, u kojoj oglašivači postavljaju svoj marketinški materijal tamo gdje potencijalni kupac najviše vremena provodi na mreži, te mogu kontekstualizirati promidžbenu kampanju za korisnika na temelju njihove medijske potrošnje i navika.

Tako je u digitalnom oglašavanju stvoren novi model digitalne atribucije, koji se definira kao povezivanja radnji korisnika u aplikaciji s marketinškim kampanjama; takav model omogućava oglašivačima razumijevanje korisničkih navika i sklonosti kroz korištenja aplikacija i naravno društvenih mreža. Usto, mobilna atribucija oglašivačima omogućuje uvid u učinke marketinških kampanja što se nije moglo preko korištenja kolačića (cookies).

SKAdNetwork i Privacy Sandbox

Velike tehnološke kompanija koje umnogome zarađuju od digitalnog oglašavanja već imaju ili razvijaju nova naprednija tehnološka rješenja ciljanog oglašavanja. Implementacija Appleovog AppTrackingTransparency framework i SKAdNetwork 2.0 slijedi Googleovu najavu u lipnju 2021. godine da odgodi uklanjanje kolačića trećih strana iz svog preglednika Chrome do 2023. godine. Uklanjanje kolačića trećih strana poklopit će se s Googleovim novim proizvodom, Privacy Sandbox . Iako je Privacy Sandbox prvi put spomenut u kolovozu 2019. godine, proizvod je još uvijek u razvoju. Nakon objavljivanja, Googleov sigurnosni okvir za privatnost bavit će se četiri ključna područja kojima se bave kolačići trećih strana, uključujući ciljanje interesa, praćenje klikova i konverzija, izvješćivanje i borbu protiv prijevara.

Juniper Research napominje da će to u potpunosti zamijeniti kolačiće trećih strana, nakon što se tehnologija koja stoji iza Googleova sigurnosnog okruženja privatnosti u potpunosti razvije. Kao odgovor, dionici, uključujući programere mobilnih aplikacija, morat će raditi iza kulisa kako bi ažurirali svoje marketinške kampanje kako bi odgovarale sučelju Google Adsa.

Iako prijelaz s kolačića trećih strana na Privacy Sandbox neće značiti kraj praćenja u digitalnom oglašavanju, otvara zanimljiv razgovor o monopolu koji nad industrijom drže velika poduzeća. Slično inovativno rješenje razvio je i Apple nakon lansiranja iOS-a 15 u rujnu2021. godine Private Relay.

Podijeli: