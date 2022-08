Istraživanje ulaganja u IT provedeno u lipnju istraživalo je planove ulaganja i usvajanja u ključnim područjima uključujući računalstvo u oblaku (cloud computing) , suradnju i hibridni rad, kao i kritične i nove tehnologije kao što su strojno učenje i proširena stvarnost (XR).

CCS Insight je u istraživanju anketirao 1.123 IT menadžera, od kojih je više od 50% na poziciji glavnog informatičkog direktora (CIO) ili tehničkog direktora. Ispitanici su uglavnom bili iz velikih organizacija u SAD-u i Europi, iz niza industrija.

Manji optimizam

Preko 80% tvrtki očekuje da će se njihova ulaganja u IT povećati u sljedećih 12 mjeseci, budući da je digitalna transformacija i dalje prioritet, podupirući oporavak nakon pandemije i štiteći od budućih poremećaja. Međutim, s nadolazećom globalnom recesijom, ukupna je slika manje optimistična nego 2021. godine. Na primjer, udio tvrtki koje očekuju povećanje od više od 15% u svojim IT ulaganjima smanjio se za otprilike trećinu u odnosu na godinu prije.

Tvrtke se već suočavaju s nekoliko IT izazova koji su pogoršani ekonomskim uvjetima, uključujući poteškoće u zapošljavanju i zadržavanju vrhunskih stručnjaka, sve veće troškove i kašnjenja u isporuci hardvera. Više od 40% poduzeća predviđa kašnjenja IT projekata, a gotovo isto toliko očekuje da će neke IT usluge i aplikacije u nadolazećim mjesecima prepustiti vanjskim suradnicima.

Sigurnost prioritet

Sigurnost je i dalje glavni prioritet za ulaganja u IT, navodi 33% IT lidera, nastavljajući trend prisutan već nekoliko godina. Kibernetički napadi, krađa identiteta, zlonamjerni softver i ransomware te nezaštićeni uređaji povezani s internetom dovode do zabrinutosti tvrtki za sigurnost, a sve je to pogoršano povećanim brojem uređaja izloženih napadu s udaljenim i hibridnim radom.

Ulaganje u IT operacije i upravljanje uslugama obvezano je 27% menadžera, prije svega u usluge u cloudu kao daljnjim planovima digitalizacije.

Rast clouda

Ubrzani prijelaz na cloud koji je donijela pandemija se nastavlja, a tvrtke ga smatraju ključnim za otpornost i agilnost. Na temelju rezultata istraživanja CCS Insigt procjenjuje da se skoro polovica svih poslova obavlja u cloudu, što je porast od više od 25% u dvije godine. Tvrtke planiraju daljnje prilaz u cloud te se očekuje da će do sredine 2025. godine 73% poslova biti u cloudu.

Prilikom odabira pružatelja usluga prednost se daje jednostavnosti korištenja i podršci za multicloud i hibridne cloud implementacije. Važnost multiclouda i hibridnog clouda potvrđuje što 76% poduzeća sada ima više od jednog pružatelja usluga clouda, što je značajan rast u odnosu na 55% prije godinu dana.

AI i metaverzum

Umjetna inteligencija (artificial intelligence AI) postaje sve važnija. Skoro 60% poduzeća većč je primijenilo AI aplikacije u proizvodnji, u odnosu na samo 45% 2021. godine.

53% tvrtki vjeruje da će metaverzum imati značajan utjecaj na njihovo poslovanje u sljedećih pet godina, a samo 6% ne očekuje nikakav utjecaj.

Definicije metaverzuma uvelike variraju, od jednostavnog načina opisivanja XR-a do najave sljedeće generacije interneta. Najpopularniji scenariji za to gdje će isporučiti poslovnu vrijednost su angažman zaposlenika, suradnja i obuka te vizualizacija podataka — svaki od njih je danas moguće ostvariti s XR ili imerzivnom tehnologijom, što sugerira da većina IT donositelja odluka spaja metaverzum s XR.

