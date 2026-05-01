Samo dva posto inženjera izvlači maksimum iz umjetne inteligencije

Kun Chen, bivši inženjer u Microsoftu, Meta Platforms i Atlassianu, ustvrdio je kako samo oko dva posto inženjera postiže natprosječne rezultate korištenjem umjetne inteligencije. Ta razlika mogla bi napraviti razliku u smislu tko zaostaje.



Prema uvidu stečenim temeljem razgovora s tehničkim direktorima, Chen je uvjeren kako većina tvrtki vidi povećanje produktivnosti 10 do 15 posto zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. Razlog? Većina zaposlenika koristi ju na plitak način, pa je manje transformativna nego što bi mogla biti.



Tek nekih dva posto čini to vrlo učinkovito, pa doživljava veliku promjenu u načinu rada jer dobivaju resurse koji drugima nisu dostupni i rješavaju projektne zadatke puno brže. Uprave tvrtki sve će se više na njih fokusirati i nastojati povećati njihov broj, što će ovisiti o edukaciji i gradnji svijesti.



To je rizična pozicija za developere koji nisu spremni to prihvatiti. Inženjeri ne bi trebali ulagati previše vremena u određene alate jer mogu brzo zastarjeti. Umjesto toga, trebaju prihvatiti ideju kontinuiranog učenja i razvoja.



Kao i prošle tehnološke revolucije, AI će krenuti u malim razmjerima prije no što preuzme cijeli svijet, prognozirao je Chen. Oni koji se pitaju trebaju li prihvatiti AI, trebaju shvatiti kako izvući vrijednost iz nje sada, inače bi mogli zaostati.

