Programer Ali Aliev nedavno je razvio metodu za stvaranje deepfakesa u realnom vremenu.

Kako bi isprobao i testirao svoju metodu Aliev se pretvarao da je milijarder Elon Musk i da je ‘slučajno’ zalutao na pogrešan internetski video chat preko aplikacije Zoom, objavio je The Nex Web.

Aliev kaže kako nije sklon šalama, cinično dodajući poput samog Elona Muska, ali priznaje kako je uživao u šali, prije svega u zbunjenosti slučajnih sugovornika.

Premda sama vizualizacija Elona Muska u realnom vremenu nije bila savršeno stvarna zbog rezolucije i prekida u video renderiranju u Alijevom eksperimentu bila je sasvim dovoljno uvjerljiva šokiranim sugovornicima.

Tehnologija kojom je postigao deepfakes u realnom vremenu Aliev jnazvao e Avatarify. Razvio ju je pomoću aplikacije otvorenog koda umjetne inteligencije (artificial intelligence AI) The First Order Motion Model For Image Animation, koji su razvili istraživači sa Sveučilišta u Trentu u Italiji.

Većina deepfakesa aplikacija zahtijeva prethodno snimljene video isječke, ali Avatarify je dovoljno robustan da može video renderirati u stvarnom vremenu. Za to ipak treba prilično snažno računalo. Usto, da bi se renderirao video u stvarnom vremenu i unosio u Internet promet nužno je posjedovanje video sadržaja osobe koju se želi renderirati. Za sada Aliev u svojoj bazi ima Alberta Einsteina, Eminema, Stevea Jobsa, Mona Lisu, Baracka Obamu, Harryja Pottera i Christiana Ronalda.

Uz dovoljno vremena, volje i snažan hardver Avatarify uz dovoljno videa ili čak fotografija može bilo koga lažno pretvoriti u deepfake u stvarnom vremenu na internetu.

