Potrošnja električne energije u podatkovnim centrima ove će godine porasti 26 %

Prema Gartneru, tvrtki specijaliziranoj za poslovne i tehnološke analize, predviđa se da će potrošnja električne energije u podatkovnim centrima diljem svijeta porasti za 26 % tijekom 2026. godine

Gartner procjenjuje da će globalna potrošnja električne energije u podatkovnim centrima dosegnuti 565 teravatsati (TWh) u 2026. godini, u odnosu na 447 TWh u 2025. godini.

„Rastuća potražnja za računalno intenzivnim AI radnim opterećenjima potiče neviđeni rast kapaciteta podatkovnih centara, dok je razvoj umjetne inteligencije sada ograničen dostupnošću energije. To sigurnost opskrbe električnom energijom pretvara u novo bojno polje za širenje kapaciteta i zaštitu profitnih marži u globalnoj utrci umjetne inteligencije“, rekao je Linglan Wang, glavni analitičar u Gartneru.

Očekuje se da će globalna potražnja za energijom u podatkovnim centrima porasti za 27 % u 2026. godini te dosegnuti 132 gigavata (GW), u odnosu na 104 GW u 2025. godini. Procjenjuje se da će do 2030. godine dosegnuti 290 GW, što odražava dosad nezabilježene razmjere i tempo rasta potražnje potaknute generativnom umjetnom inteligencijom (GenAI).

Poslužitelji optimizirani za umjetnu inteligenciju i dalje su glavni pokretač rasta potrošnje energije u podatkovnim centrima. Gartner procjenjuje da će takvi poslužitelji činiti 31 % ukupne potrošnje energije podatkovnih centara u 2026. godini, dok će njihova potrošnja energije već 2027. godine premašiti potrošnju konvencionalnih poslužitelja.