Nijemci žele udvostručiti podatkovne centre do 2030. godine

Plan poticanja ulaganja također predviđa četiri puta veću obradu podataka umjetne inteligencije u istom roku. Prati ga porezna reforma i druge pogodnosti.

utorak, 24. ožujka 2026. u 18:58
📷 Brett Sayles (Pexels)
Njemačka planira potaknuti ulaganja u podatkovne centre kako bi domaće kapacitete barem udvostručila, a obradu podataka umjetne inteligencije povećala barem četiri puta do 2030. godine. U nastojanju sustizanja Sjedinjenih Država i Kine, ministar digitalizacije Karsten Wildberger predložio je niz mjera, uključujući namjenu zemljišta za razvoj.

Prema toj shemi, općinski porezi na poslovanje ići će gradu koji privlači novi centar, a ne više mjestu gdje je sjedište tvrtke. Regulatorni pregledi trebali bi biti ubrzani, suradnja između različitih tvrtki u lancu opskrbe umjetnom inteligencijom potaknuta. Ulaganja iz trećih zemalja su dobro došla, ali program mjera prvenstveno cilja na europske i njemačke tvrtke

Amazon, Microsoft i Google među najvećim su potrošačima njemačke podatkovne infrastrukture. Najveći igrači su Deutsche Telekom i grupacija Schwarz.

Podatkovni centri umjetne inteligencije u Njemačkoj krajem prošle godine imali su ukupni kapacitet od 530 MW. Njima su većinom upravljali pružatelji usluga izvan Njemačke, prema podacima njemačke lobističke skupine Bitkom

Europske zemlje zalažu se za veću suverenu kontrolu nad infrastrukturom umjetne inteligencije zbog porasta carina, oružanih sukoba i oštro divergentnih propisa o sadržaju online.

