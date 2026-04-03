Mistral prikuplja 750 mln eura za podatkovni centar kod Pariza

Podatkovni centar će Mistralu osigurati 44 megavata (MW) energije, što je jedan i pol puta više energije nego što koristi tradicionalni podatkovni centar

Francuska tvrtka za umjetnu inteligenciju (AI) Mistral prikupila je 750 milijuna eura za izgradnju novog podatkovnog centra u blizini Pariza.

Podatkovni centar, u blizini Bruyères-le-Châtela, općine južno od Pariza, gradi se za rad na više od 13.000 NVIDIA čipova. Čipovi će se koristiti za treniranje Mistralovog AI modela i povećanje njegove računalne snage do 44 megavata (MW).

To je otprilike jedan i pol puta više energije od konvencionalnog podatkovnog centra, prema procjenama Međunarodne agencije za energiju (IEA).

Tvrtka je posudila novac od sedam banaka (Bpifrance, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, La Banque Postale, MUFG, Natixis Corporate & Investment Banking) za podatkovni centar, što, kako je rekla, „naglašava njihovo povjerenje u našu viziju: Europi je potrebna ambiciozna infrastruktura umjetne inteligencije u cloudu“.

izgradnja podatkovnog centra Mistrala u blizini Bruyères-le-Châtela, općine južno od Pariza

Mistral planira do sljedeće godine izgraditi 200 MW računalnih kapaciteta diljem Europe, što je ekvivalent dvama hiperskalnim podatkovnim centrima s najvećom računalnom snagom.

Prošli mjesec, tvrtka je najavila ulaganje 1,2 milijarde eura u Švedskoj za izgradnju AI infrastrukture, uključujući podatkovni centar koji će pružiti „napredne računalne kapacitete“ kako bi se zadovoljile potrebe sljedeće generacije AI-a.

Također planira izgraditi "najveći kampus umjetne inteligencije u Europi" s do 1,4 gigavata (GW) snage u Francuskoj prije 2030. godine s NVIDIA-om i MGX-om, investicijskim fondom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, izvijestili su francuski mediji.