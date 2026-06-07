Američke tehnološke tvrtke lobiranjem izborile tajnost emisija podatkovnih centara u EU-u

Microsoft i druge američke tehnološke tvrtke uspješno su lobirale kod EU-a kako bi ograničile javni pristup podacima o utjecaju podatkovnih centara na okoliš, pokazuje istraga koju prenosi Guardian

Europska komisija je 2024. godine u zakon gotovo doslovno unijela zahtjeve industrije, uključujući klauzulu o tajnosti koja sprječava objavu pojedinačnih podataka o emisijama i potrošnji energije. Istraživačima su tako dostupni samo agregirani podaci na nacionalnoj razini.

Stručnjaci upozoravaju da bi takva odredba mogla kršiti pravila EU-a o transparentnosti i Aarhušku konvenciju o pristupu informacijama o okolišu. „Ne mogu se sjetiti usporedivog slučaja“, rekao je pravni stručnjak Jerzy Jendrośka.

Jerzy Jendrośka

Podatkovni centri ubrzano se šire zbog rasta umjetne inteligencije, a dio njihove velike potrošnje energije i dalje se pokriva fosilnim gorivima. EU planira utrostručiti njihove kapacitete u sljedećih pet do sedam godina.

Industrija je tijekom konzultacija tražila da se svi pojedinačni podaci proglase povjerljivima, pozivajući se na komercijalne interese — što u praksi znači da im javnost ne može pristupiti. Među akterima koji su lobirali spominju se Microsoft, DigitalEurope i Video Games Europe.

Kritičari tvrde da tehnološke tvrtke sve više daju prednost brzom širenju infrastrukture umjesto smanjenju emisija. Unatoč postojećim pravilima, samo 36 % relevantnih podatkovnih centara uopće prijavljuje svoje podatke.

Europska komisija tvrdi da je riječ o prvom koraku prema sustavu ocjenjivanja održivosti, no prema trenutačnim prijedlozima većina podataka i dalje bi ostala tajna.