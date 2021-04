Cyber napadači godinama vrlo uspješno igraju na kartu neznanja i nepripremljenosti. Na sreću, toga su sve svjesnije i tvrtke pa kreću poduzimati različite mjere zaštite svojih sustava. No, što ako ni to nije dovoljno? Odgovor na pitanje kako ostati siguran u doba nepovjerenja pružit će security stručnjaci na webinaru koji će se održati 20. travnja, najavljuju iz IT kompanije Combis.

1. TEMA: “Nova paradigma – ne vjeruj nikome” Bojan Gradišar, Savjetnik za informacijsku sigurnost, Combis Ako već niste, sada je vrijeme je da se upoznate s ovom paradigmom koja je već neko vrijeme prisutna u informacijskoj sigurnosti. Ne zvuči dobro, ali ni posljedice koje su tvrtke pretrpjele ne poštujući ovaj pogled ne zvuče ništa bolje. S aspekta sigurnosti zvuči logično, no neke tvrtke često još uvijek ne gledaju dalje od svog jarka s krokodilima nadajući se da će to biti dovoljno. Na predavanju ćemo pokazati zašto klasični pristup obrane više nije dovoljan i koji je pristup potreban za zaštitu modernog poslovanja. 2. TEMA: “Metode i tehnike napada na mehanizme autentikacije” Danijel Teslić, Voditelj tima za ofenzivnu sigurnost, Combis -- tekst se nastavlja nakon oglasa -- U ovom predavanju ćemo proći kroz tehnike skupljanja informacija, kreiranja scenarija i izvršavanja brute force napada. Kroz to ćemo proći koristeći stvarne slučajeve iz prakse, a koje smo susreli na našim angažmanima. Proći ćemo i kroz proces izvedbe phishing napada i krađe kredencijala koristeći phishing, prolazeći kroz primjere na koje smo naišli tijekom provođenja penetracijskih testiranja. Konačno, pokazat ćemo kako napadač koji ima pristup u mreži može eskalirati privilegije pasivno slušajući mrežu. 3. TEMA: “Kako dodatno zaštiti autentikaciju i kontrolirati pristup” Marko Bobinac, Pre-Sales Manager, CEE, Cloud Protection & Licensing, Thales Vidjet ćemo kako smanjiti rizik od proboja ukradenim lozinkama korištenjem višestruke autentikacije i kako to učiniti koristeći Thales rješenje. Webinar će se održati putem Microsoft Teams platforme, a prijave su moguće do 19. travnja.

Podijeli: