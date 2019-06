Ovogodišnja konferencija krovne teme Going Beyond Ideas naglašava važnost realizacije inovativnih ideja. Misao vodilja jest kako prednost na tržištu imaju oni koji na vrijeme primijete promjene u svom poslovnom okruženju te brzo i pametno reagiraju.

Sjajne ideje

“Combis ima iskustvo preko tisuću projekata, rekordne rezultate i drži poziciju broj 1 u konkurenciji IT kompanija. Uvijek promišljamo što možemo bolje i kako bolje koristiti tehnologiju. A najbolje primjene tehnologije predstavljamo upravo na našim okupljanjima, poput Combis konferencije. Uz vrhunske studije slučaja s našim korisnicima, predstavit ćemo naše nove produkte – Combis Emu i Aru te Digital Workplace platformu koju smo prošli mjesec implementirali u Combisu”, istaknuo je Hrvoje Išek, predsjednik uprave Combisa na otvaranju konferencije.

Na otvorenju Combis konferencije govorili su i Kostas Nebis, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma i Vladan Anđić, executive account za Deutsche Telekom u kompaniji Cisco.

Na početku svog govora, Kostas Nebis, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma, osvrnuo se na naziv konferencije i istaknuo kako Hrvatski Telekom kao kompanija ima sjajne ideje.

“Vjerujemo da možemo povezati sve dionike s mogućnostima koje digitalizacija donosi, bilo da je riječ o poduzećima, Vladi ili potrošačima, te im na taj način pomoći u transformaciji i izgradnji svjetlije budućnosti. Kako bismo to mogli napraviti, postajemo kompanija s jednostavnijom i bržom organizacijom koja intenzivno nastavlja s ulaganjem u izgradnju vrhunskih fiksnih i mobilnih konvergentnih mreža, proizvoda i usluga, uz radikalno pojednostavljenje i digitalizaciju korisničkog iskustva. Iskreno vjerujem da sve ovo možemo postići zahvaljujući snažnim temeljima HT Grupe – u obliku najveće i najsigurnije mreže u Hrvatskoj koja je ključni preduvjet svih ICT usluga, iznimno stručnoj bazi ICT profesionalaca u Combisu, te velikom broju globalnih i lokalnih partnerstava koja zajedno s nama donose najnovije tehnologije na ovo tržište.”

Enterprise Mobility Administration

Na Combis konferenciji predstavljeno je i rješenje Combis EMA – Combis Enterprise Mobility Administration.

“Combis je snažno fokusiran na rješenja za digitalno poslovanje kompanija uz sigurnost, mobilnost i produktivnost kao glavne karakteristike. Iste odlike posjeduje i Combis EMA, novi produkt iz oblaka za upravljanje mobilnim uređajima koji lansiramo uz najpovoljnije cijene na tržištu u segmentu Enterprise Mobility Managementa. Combis EMA primjer je tehnologije u najboljem izdanju jer odgovara na tržišne potrebe uz intuitivno korisničko iskustvo i jednostavnost”, rekao je Igor Dužević, direktor Odjela profesionalnih usluga i sistemske integracije.

Dužević je povodom predstavljanja nove usluge istaknuo da Combis ima daleko najveće iskustvo u Hrvatskoj kad je riječ o upravljanju mobilnim uređajima (Mobile Device Managementu), iza sebe brojne projekte i tisuće korisnika, dok je Combis EMA posebno dizajnirano next-gen rješenje koja obuhvaća najtraženije mogućnosti iz oblaka.

Combis EMA omogućava siguran pristup i dijeljenje poslovnih aplikacija i sadržaja, odvaja privatne od poslovnih podataka na istom uređaju, enkriptira uređaje, dopušta korištenje privatnih uređaja u poslovne svrhe (BYOD – Bring Your Own Device), detektira non-compliant uređaje i dostupna je iz oblaka 24/7.

“Za tvrtke iz turističke branše izuzetno je bitno omogućiti zaposlenicima u pokretu istu razinu produktivnosti i korisničkog iskustva kao u uredskom okruženju, uz visoke sigurnosne standarde. Moderna tvrtka zapravo je mobilna tvrtka, a ovo rješenje osigurava stvaranje potrebne mobilnosti. Drago nam je što zajedno pokazujemo što sve tehnologija može učiniti kako bismo svi radili jednostavnije, brže i efikasnije”, rekao je Dean Ukota, voditelj IT tehničke podrške Arena Hospitality Grupe, jednog od prvih korisnika Combis EMA rješenja.

Digitalno radno mjesto

Uz Combis EMA predstavljeni su i Combis Ara, Digital Workplace i ManageMyOperations.

“Digital Workplace je Combisova vizija suradnje i komunikacije zaposlenika unutar kompanija s naglaskom na mobilnost, jednostavnost korištenja i sigurnost podataka. Kreirali smo savršen alat za realizaciju nove kompanijske kulture u kojoj se ne troši vrijeme na ono što tehnologija može učiniti umjesto nas, u kojoj je nevažno odakle radimo, kada radimo i na kojem uređaju radimo. Evolucija organizacijskog dizajna kompanija i radnih mjesta unutar njih te Digital Workplace idu ruku pod ruku”, rekla je Maja Markulin Klarić, voditeljica projekta Digital Workplace u Combisu i istaknula kako je Digital Workplace agilni projekt Combisa.

Digital Workplace platforma spaja sve aplikacije koje se koriste za rad, osigurava kolaboraciju u realnom vremenu, a ima i ulogu intraneta, odnosno informiranja i jačanja komunikacije unutar kompanije. Sve navedeno zaposlenicima je dostupno uvijek i na svakom uređaju jer je Digital Workplace u Cloudu.

Također, uz standardno korištenje Office 365 aplikacija u oblaku, poput Worda, Powerpointa, Excela ili Teamsa, Digital Workplace omogućuje vidljivost najčešćih dokumenata te vlastitu, personaliziranu analitiku zaposlenika, kao i praćenje kompanijskih vijesti i aktualnosti. Za olakšani proces upoznavanja novih zaposlenika s kompanijom osmišljen je chatbot VITA (Virtual Intelligence Technology Assistant).

Collina: Uvijek budite korak ispred

Drugog dana Combis konferencije u Vodicama veliki broj sudionika privuklo je plenarno predavanje koje je održao bivši nogometni sudac i jedna od najpoznatijih osoba na planeti Pierluigi Collina.

U svom predavanju pod nazivom How to be successful on the field, Collina je istaknuo kako je otvorenost prema promjenama i poboljšanjima presudno za razvoj poslovanja, jer cilj je uvijek i u svemu isti – biti korak ispred i promatrati svaku promjenu kao priliku.

Pierluigi Collina je zapamćen po suđenju mnogih nogometnih utakmica među kojima se ističe finale Svjetskog prvenstva 2002. godine i finale Lige prvaka 1999. godine. Nakon umirovljenja Collina je vodio suce talijanske Serie A, a potom Sudački odbor Europskog nogometnog saveza (UEFA). Trenutno je predsjednik Odbora za suce u Svjetskoj nogometnoj organizaciji (FIFA).

