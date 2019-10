Četvrto izdanje Change konferencije okupilo je preko 400 stručnjaka i IT entuzijasta koji su, uz cjelodnevno druženje u prostorima Kraš auditoriuma, izmijenili znanja i bogato iskustvo te predstavili novosti i prakse iz ICT svijeta. Stručnjaci predavači došli su iz brojnih uspješnih kompanija poput CloudBeesa, Remitlyja, Hazelcasta, SnapTortoisea, Rimac uutomobila i drugih renomiranih tvrtki.

U fokusu ovogodišnjeg Changea bili su mikroservisi, blockchain, big data, testiranje, baze podataka, sigurnosni aspekti razvoja, razne namjene Java tehnologije, ali i poslovne teme poput unaprjeđenja komunikacije i značaja low-code platformi za poslovne analitičare.

Otvarajući konferenciju predsjednik Uprave King ICT-a Plamenko Barišić izrazio je zadovoljstvo međunarodnim uspjesima naših softverskih tvrtki koje rastu i rade opsegom manje SW-e, za velike globalne igrače, čime dokazuju da smo znanjem konkurenti. Naveo je kako ne smijemo zaboraviti da Istočna Europa čini tek 5% globalne isporuke softvera, a upravo u tim zemljama nalazimo SW tvrtke koje imaju dvije, tri i više tisuća djelatnika.

„Neka ovo bude mali apel za budućnost, prepoznatljivost i opstojnost hrvatske SW industrije. Moramo iznaći bolje modele udruživanja, klasteriranja i prezentiranja na svjetskoj sceni. Moramo prikazati veličinu da bi nas više cijenili, ozbiljnije shvaćali i da bismo dobili prilike činiti velike stvari“, poručio je Barišić.

Uvodno predavanje održala je briljantna Crystal C. Yan iz tvrtke Remitly koja je okupljene zaintrigirala govorom o umjetnoj inteligenciji i strojnom učenju, objasnivši kako i u kolikoj mjeri statističke predikcije funkcioniraju te kako ih percipiraju konzumenti.

Nakon key note ppredavanja uslijedila su predavanja u tri tracka na kojima su se do 17 sati izmijenila čak 33 predavača iz Hrvatske i svijeta. Osim toga, održane su i dvije radionice: Be a better BA – Common mistakes when writing specs Kingove poslovne analitičarke Maje Golubić i workshop na temu White box i load testiranja web API sučelja korištenjem jMeter alata Kingovog voditelja testiranja i kontrole kvalitete Davora Banovića.

