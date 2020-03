U utorak, 17. ožujka 2020. u 13 sati, Europska komisija objavit će novi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, odnosno vrijednosnih kupona za izgradnju Wi-Fi infrastrukture na mjestima značajnijeg okupljanja građana na kojima bi bilo omogućeno besplatno korištenje interneta. Poziv će biti otvoren do 18. ožujka 2020. u 17 sati.

Za ovaj poziv predviđena je dodjela 947 vrijednosnih kupona u pojedinačnom iznosu od 15 tisuća eura. Odabir će se vršiti po kriteriju prvenstva, odnosno redoslijeda zaprimanja prijave elektroničkim putem (first come-first served). Minimalni broj vrijednosnih kupona koji je osiguran za svaku zemlju članicu, neovisno o redoslijedu prijave na poziv je 15 (što u protuvrijednosti iznosi 225 tisuća eura), dok maksimalni broj nije određen. Kao i u prethodna dva poziva, prihvatljivi korisnici dodijeljenih sredstava bit će jedinice lokalne samouprave ili udruženja jedinica lokalne samouprave koje do sada nisu osvojile niti jedan vrijednosni kupon i koje su registrirane na portalu WiFi4EU. Trenutno je na portalu registrirano više od 26 tisuća jedinica lokalne samouprave, a registracija je moguća sve do početka poziva. Iz Hrvatske je do sada registrirano 485 jedinica lokalne samouprave od kojih je 438, u prethodna tri poziva, već osvojilo vrijednosne kupone ukupne vrijednosti 6.570.000 eura. Time je gotovo 80% hrvatskih općina i gradova osvojilo vrijednosne kupone, a većina njih već je implementirala WiFi rješenja na svojim područjima i otvorila mreže za besplatno korištenje javnosti.

Više informacija o pozivu je na poveznici.

Podijeli: