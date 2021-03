Otvarajući četvrti 3T Tourism, Travel & Tech direktor konferencije Oleg Maštruko naglasio je kako je prošla godina ukazala na svu važnost digitalizacije u turističkoj industriji.

“Kada smo pokrenuli konferenciju 3T ideja je bila kreativno spajanje dva najvažnija i najuspješnija hrvatska sektora – turizma i IT-a. Sinergija ova dva segmenta svakako treba otvoriti nove vidike – postoji li zemlja koja je bolje strateški pozicionirana za inovativnost korištenja tech trešenja u turizmu od Hrvatske? Prošla godina jedan od ta dva sektora teško je osakatila, dok drugi naizgled nije ni dotaknula. Iako je taj razvoj događaja neželjen, možda čak i dodatno naglašava potrebu za suradnjom techa i turizma, više nego ikad.” – naglasio je Oleg Maštruko.

Prvo keynote predavanje Kako zadržati najbolje ljude u turizmu u post-covid svijetu? održao je Hotel Development Specialist Zoran Pejović. Ukazao je na pogubne posljedice krize koju je izazvala pandemija na gubitak talenata u toj industriji, njihovu naglu fluktuaciju u druge djelatnosti što će ostaviti dublje i trajnije posljedice od samih financijskih gubitaka od zaustavljanja turističke djelatnosti.

Rekao je kako su se u pandemiji raslojile one djelatnosti koje su mogle nastaviti raditi od doma bez većih posljedica na svoje djelatnosti, na one koji su se s pandemijom suočili u tzv. prvim redovima te na one kojima je određen lockdown to jest djelatnosti koje su proglašene neesencijalnima ukazujući kako djelatnost koja čini daleko najveći dio BDP-a i za sebe veže brojne druge djelatnosti u svojoj osnovi ne može biti neesencijalna.

Pejović je ukazao i na probleme nalaženja i zapošljavanja turističkih djelatnika prema starim, prevladanim modelima što ne odgovara novim modelima u djelatnostima koje sve više primjenjuju digitalne tehnologije u poslovanje.

Drugo keynote predavanje Post-covid turizam održao je Robert Sedler, ekspert za turistički sektor, koji ne očekuje potpuni oporavak turističke djelatnosti tek 2024. godine, odnosno njeno vraćanje na razinu iz 2019. godine. Naglasio je kako u turističkoj sezoni ove godine očekuje bolje rezultate od prošlogodišnjih te 2022. i 2023. godine nastavak oporavka ali da će za dostizanje prije pandemijske razine trebati duže razdoblje.

Siniša Staničić, direktor ICT prodaje i rješenja A1 Hrvatska, glavnog sponzora konferencije u prezentaciji Smart hospitality – Inovativnom tehnologijom do veće konkurentnosti ukazao je na sve načine primjene digitalnih tehnologija u turističkoj djelatnosti, odnosno na cijeli osmišljeni ekosustav rješenja u ponudi A1 Hrvatska kojima se pojednostavljuje i unaprjeđuje djelatnost te čini konkurentnom na tržištu. Cijeli ekosustav zaokružen je u platformi PMS koja, kako je naglasio Stančić, u turističkoj djelatnosti služi kao što ERP služi u drugim poslovnim djelatnostima.

Središnji dio ovogodišnje konferencije bila je panel rasprava pod nazivom Kako preživjeti nakon pandemije? Koju je moderirao direktor konferencije Oleg Maštruko a u kojoj su sudjelovali Ivan Gabrić, glavni direktor za poslovne korisnike A1 Hrvatska, Gea Kariž, Xborder Marketeer At Mastercard, Andrea Andrijanić, Aviation Industry Expert, prof. dr. sc. Domagoj Bebić, izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti i Zoran Pejović.

Profesor Domagoj Bebić ukazao je na važnost brendiranja u turizmu u pandemiji i postpandemijskom razdoblju ukazujući na dobre primjere promidžbenih kampanja u turizmu te na potrebu boljeg osmišljavanja hrvatske turističke promidžbe ove i idućih sezona. Sudionici panela uglavnom su se složili kako nije dovoljno samo ukazivati u takvim promidžbenim kampanjama na sigurnosne aspekte zbog pandemije nego treba voditi računa i o potrebama turista za novim doživljajima za koje su bili uskraćeni u pandemiji.

Ivan Gabrić je rekao kako je pandemija napregnula kapacitete telekom industrije te da će ona i nakon pandemije nastaviti na njihovom proširenju i pametnoj optimizaciji. Dodao je kako će digitalni aspekti u turizmu postajati sve veći i zahtjevniji. Naglasio je kako će 5G tehnologija donijeti potpunu promjenu poslovanja omogućujući mnogo veći broj povezanih uređaja, latenciju u milisekundama…

Zoran Pejović smatra kako su tzv. covid putovnice koje se planiraju uvesti dobrodošle ako će pomoći u ubrzanju protoka turista ali da nisu prihvatljive kao ograničenje putovanja.

Gea Kariž je navela kako kartičarska tvrtka Mastercard usmjerava svoje djelatnosti i na pomoć malim turističkim tvrtkama te na dugoročnim ciljevima unaprjeđenja digitalnih aspekata turističke djalatnosti kroz edukaciju koju provode s jednim privatnim visokim učilištem u Hrvatskoj.

Andrea Andrijanić ukazala je na očekivane gubitke u globalnom turizmu od čak 1,5 trilijuna američkih dolara te očekivanja za oporavak turističkog avioprometa u slijedećih nekoliko godina.

Popodnevni dio ovogodišnjeg raznovrsnog programa konferencije započeli su izvršni urednik Buga Dragan Petric i poznati chef Mate Janković u Trash Talku pod nazivom Brendiranje Hrvatske na globalnoj sceni u kojem je Janković ukazao na brojne nedostatke brendiranja hrvatske turističke ponude u svim segmentima. Kao vrsni kuhar i dobar poznavatelj gastronomije u svijetu najviše je ukazao na nedostatke brendiranja hrvatske kuhinje. Predložio je brendiranje konobe kao autentičnog primorskog koncepta poput drugih svjetski poznatih i priznatih koncepata ugostiteljskih objekata. Ukazao je i na nedostatke brendiranja lokalnih autohtonih hrvatskih jela i sireva te pohvalio ostvareni napredak hrvatskih vinara u spravljanju prepoznatljivih vina od domaćih vinskih sorti.

Nakon zanimljivog ukazivanja na propuštene mogućnosti brendiranja hrvatskih autohtonih proizvoda u domaćem turizmu uslijedilo je predavanje Karla Guština, voditelja strateških inicijativa u Ericsson Nikola Tesla Okoliš i tehnologija kao nositelji turističkog potencijala i brenda destinacije u kojem je predstavio zanimljiva ekološka rješenja u turističkim destinacijama ukazujući na njihovu nužnost u sve zagađenijem svijetu.

Guštin je ukazao na rješenja koja zahvaljujući digitalnoj tehnologiji pomažu očuvanju okoliša, nužnim za održivi turizam poput čiste vode, zdrave hrane i drugih prirodnih resursa. Primjena tehnoloških rješenja razvijenih u Ericsson Nikola Tesla poput WaterQ omogućuju napredni monitoring okoliša i analitiku koja omogućuje pametnim gradovima kontinuirano praćenje vodenih ekosustava s ciljem informiranog i održivog upravljanja, osiguranja kvalitete života i očuvanja bioraznolikosti na važnim prirodnim područjima.

Predavanje doc. dr. sc. Mirele Holy intrigantnog naslova Je li put do održivog hrvatskog turizma posijan travom? u kojem je predstavila potencijale indijske konoplje u rekreativne svrhe ukazujući na uspješne primjere u svijetu.

Stručnjak za digitalni marketing Ilija Brajković u svojem predavanju Kako razvaliti sadržajem i izgraditi osobni brending na društvenim mrežama? govorio je o svojim iskustvima digitalnog brendiranja na primjeru društvene mreže usmjerene na poslovni sektor LinkedIn.

Robert Ilijaš, digital identity guru u predavanju Check-in with smartphone? Identify your guest before he leaves home govorio je o tehničkim prednostima digitalnih rješenja u odnosu prema gostima, checkiranju, najmu automobila…

Stručnjak za tehnologiju u turizmu Marko Mišulić u predavanju Digitalizacija turizma – mit ili bit ukazao je kako turističku djelatnost nakon pandemije u njenom oporavku čeka nikada digitalno zahtjevniji gost a project manager WWF Adria Mosor Prvan u predavanju Teorija i praksa samoupravnog turizma govorio je o dobro osmišljenim ekološkim projektima u turizmu koji se isplate kako domicilnom stanovništvu tako i samim gostima.

