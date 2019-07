Nijedna prethodna generacija mobilne tehnologije nije imala potencijal potaknuti gospodarski rast u mjeri u kojoj obećava 5G što tu tehnologiju čini sposobnom unaprijediti industriju kao što su to nekada činili raniji izumi koji su proizveli dosadašnje industrijske revolucije, stvoriti ono što se naziva četvrta industrijska revolucija ili industrija 4.0.

Industrija 4.0

Digitalna infrastruktura na 5G tehnologiji može učiniti udaljenost manje važnom nego ikada prije čime, ne samo da mijenja živote ljudi i socijalne odnose nego u gospodarstvu i industriji potiče nove ekonomske vrijednosti iz poboljšane mobilna širokopojasna mreža za digitalizaciju industrije. Posljedice, kako koliko sada izgledale obećavajuće donose snažne i nesagledive mogućnosti i promjene. No, pri tome valja znati da je za realizaciju5G ekosustava nužna uska suradnja unutar tehnološkog ekosustava, te regulatornih, sigurnosnih i industrijskih partnera. Bez takve suradnje nemoguće je ostvariti futurističke scenarije onoga što 5G tehnologija omogućuje kao što su pametni gradovi, industrijski internet stvari, primjenjivati proširenu i virtualnu stvarnost, ostvari autonomni i povezani transport, digitalizirati medicinsku skrb…

Posljedično, možda, najvažnija promjena koju 5G donosi je internet stvari (Internet of Things IoT)), odnosno što telekomunikacijska tehnologija u svojoj primjeni iz linearnog unaprijeđenja povezivosti ostvaruje posve novu dimenziju, ne samo da će povezivati korisnike telekomunikacijskih usluga, nego povezivost dobijaju i stvari, odnosno internet stvari.

Od tehnologija interneta stvari, u Ericssonu analizirajući tržište, predviđaju da će Uskopojasni internet stvari (Narrowband Internet of Things NB-IoT) i Cat-M zauzeti skoro 45 posto globalnog tržišta staničnih uređaja 2024. godine, odnosno segmenata koji se nazivaju masivni IoT ili uskopojasni internet stvari.

U Hrvatskoj je uz NB-IoT mreže razvijena i naciionalna pokrivenost Sigfox IoT bežične mreže za povezivanje objekata male snage kao što su električna brojila i pametni satovi , koji moraju biti stalno povezani a emitiraju male količine podataka. I Sigfox koristi širok signal koji slobodno prolazi kroz čvrste objekte, nazvan Ultra Narowband, zahtijeva malo energije, a naziva se široka mreža male snage LPWAN (low-power wide-area network).

I NB IoT i Cat M1 zasnivaju se na LTE (Long Term Evolution) čipsetu, tehnologiji velike brzine, visoke propusnosti, ali i LPE čipsetima koji su po potrebi sporiji (nekada i samo 300 kb/s) ali s malom potrošnjom energije, dovoljno jeftini za dobar dio tržišta interneta stvari.

NB-IoT se uz nisu cijenu posebno usredotočuje na unutarnju pokrivenost, dugi vijek trajanja baterije i veliku gustoću veze. NB-IoT koristi podskup LTE standarda, ali ograničava propusnost na jedan uski pojas od 200 kHz. Koristi OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing) modulaciju za downlink komunikaciju i SC-FDMA (single-carrier frequency division multiple access) uplink veze.

Četiri vrste IoT-a

Sadašnja tehnologija interneta stvari omogućuje uglavnom 2G i 3G povezivost IoT uređaja (General Packet Radio Service GPRS, Enhanced Data Rate for Global Evolution EDGE i High Speed ​​Packet Access HSPA). No, zahtjev 5G ekosustava je da će se s obzirom na vrstu povezivosti tehnološki internet stvari razvijati u četiri smjera: Masivni IoT, Širokopojasni IoT, Kritični IoT i Industrijski IoT. Pri tome dio interneta stvari neće trebati bolje čipsete od sada sve jeftinijih 2G i 3G verzija no dio interneta stvari zahtjeva znatno novije tehnologije povezivosti. Dio interneta stvari ostvariv je samo u 5G povezivosti.

Masivni IoT (Massive IoT)

Prije svega uključuje široko područje povezivanje mnoštva niskosloženih uređaja, pri tome jeftinih, s dugim trajanjem baterije i relativno niskom propusnošću podataka. Kako navodi, Ericsson Mobility Report, na tom tržištu već su se izdefinirali kao ključni na tržištu NB-IoT i Cat-M. Cat-M je pogodan za uporabu u slučajevima koji zahtijevaju relativno veću propusnost, manje latencije i glasovne podrške, dok NB-IoT je pogodan za korištenje slučajeva s vrlo niska propusnost koja tolerira kašnjenje ali zahtijevaju prošireno pokrivanje. Massive IoT primjenjuje se najčešće kod uređaja s pametnim mjerenjem, dijelom u zdravstvenoj zaštiti, transportu,,, Obje tehnologije mogu se nadograditi po potrebi za korištenje u frekvencijskim pojasevima s 5G NR (New Radio).

Širokopojasni internet stvari (Broadband IoT)

uključuje široko područje upotrebe povezivosti stvari koji zahtijevaju veću propusnost, niže latencije i veće količine podataka. LTE tehnologija odnosno postojeće LTE mreže su dostatne za njegovu primjenu, kao i najnovije tehnologije LTE+ s znatno većim brzinama prijenosa podataka. Za njih je važna niska latencija od samo 10 ms. Naprednije verzije širokopojasnog interneta stvari zahtjevati će propusnost u desecima Gb/s i latencija od samo 5ms, dakle trebati že 5G mreže.

Strateški IoT (Critical IoT)

uključuje i široko područje slučajeva upotrebe na lokalnom području koji imaju zahtjeve za iznimno niskom latencijom i što je važnije iznimno visokom pouzdanošću, dakle sa što većom sigurnošću. Za taj oblik interneta stvari najpogodniji je 5G NR s podrškom za posebno pouzdanu povezivost niske latencije (Ultra-reliable low-latency communication URLLC). Strateški IoT će biti i interaktivnim transportnim sustavima u automobilska industrija, pametne mreže s kontrola i distribucija u realnom vremenu, energetske i druge opskrbne mreže u industriji komunalnih usluga, ali i u sustavima kontrole robotizirane industrijske proizvodnje gdje je nužna komunikacija u realnom vremenu.

Industrijski IoT (Industrial automation IoT)

Koristiti će se u specifičnim slučajevima proizvodne i industrijske lokalne uporabe. Njegova je specifičnost usklađivanje s industrijskim protokolima koji rade preko lokalne ethernet mreže. Vrlo važna će mu biti preciznost pozicioniranja što za sada nema niti jedna telekomunikacijska tehnologija. Usto, standardizacija protokola u tom internetu stvari tek se definira kroz globalni forum za oblikovanje 5G-a u industriji 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G-ACIA).

