Porota je donijela odluku da je Sam Bankman-Fried kriv. Presuda se očekuje krajem ožujka, ali ni tada pravna bitka neće biti gotova. Slavni Michael Lewis u svojoj je knjizi detaljno opisao psihologiju koja je tipična za generaciju i subkulturu kojoj je SBF bio idol, a sada ga društvo koje ga je do jučer slavilo, prinosi na žrtvenik radi ispiranja vlastitih grijeha Piše: Željko Ivanković U prošlom broju Mreže, u povodu početka suđenja Samu Bankmanu-Friedu, opisali smo osnovne elemente propasti njegove kriptomjenjačnice FTX prije godinu dana. Tijekom listopada saslušani su glavni svjedoci, SBF-ovi najbliži suradnici koji su ga teretili, a na kraju je saslušan i sâm Bankman-Fried, koji je negirao krivnju. Porota je odlučila da je kriv, a presuda bi mogla biti donesena krajem ožujka. Teorijski, SBF-u prijeti 115 godina zatvora, no – naravno – pravna bitka nije gotova. Sudac i porota možda su saznali nešto što je ključno za njihovu odluku, no javnost nije saznala ništa bitno novo. Svjedoci tvrde da je SBF imao glavnu riječ prilikom zloupotrebe depozita korisnika, a da su investitori svjesno zavaravani lažnim podacima o poslovanju. Onima koji su zatražili ući u podatke, rečeno je – odbij! Mörder und Falschspieler Komentari na suđenje vrlo su podijeljeni, što je također bilo očekivano. Protivnici kriptofinancija još vatrenije ponavljaju – “govorili smo vam!” i “svi su oni isti, lopovi i prevaranti!” (Mörder und Falschspieler, pisao je Krleža prije skoro sto godina o obitelji Glembay; ne znam je li to još u lektiri). Suđenje nije potaknulo maštu ni zagovornicima kripta. Jedni podsjećaju da su jednako česti i prevaranti u tradicionalnim financijama, ili čak i češći, drugi odbacuju SBF-a kao uljeza u njihovim redovima (bankman), treći inzistiraju na inovacijskim potencijalima blockchain tehnologije, neovisno o primjeni u financijama. Ima ih koji krivnju svaljuju na regulatore koji kasne s regulacijom kripta. Sve već viđeno. U prošlom broju najavili smo da ćemo SBF-sagu u ovom broju nastaviti (jer to zaslužuje), prikazom recentnih knjiga koje se barem dijelom bave FTX-bankrotom ili su potpuno posvećene toj temi. Napisi u časopisima i portalima prate tekuće događaje. Knjige pokušavaju uočiti neku trajniju spoznaju, što nije lako. Ali, i knjige su work in progress: već se najavljuju nove o SBF-u i propasti FTX-a, novi pokušaji da se razumije sva kompleksnost onoga što se dogodilo. Zasad, konzultirali smo tri knjige. “Easy Money” objavljena je u srpnju, a Financial Times uvrstio ju je među kandidate za knjigu godine. Druga je “Number Gu Up”, koju ju je pisao Bloombergov novinar Zeke Faux. Nijedna ne iznenađuje ni sadržajem niti pristupom. Tipična pitka publicistika, sastavljena od mnogo intervjua i kronologije. Tko je pratio zbivanja, tim knjigama neće bitno produbiti znanje. Manje su pokušaj objašnjenja kripto fenomena, a više tekstovi sa stavom, naravno – negativnim, takva su sad vremena. Nedostatak sustavnog okvira za razumijevanje financijskih i socijalnih fenomena autori nadoknađuju stavom i opredjeljenjem, uz dodatak “teorije” koju novinari skupe iskustvom. To, naravno, ne znači da pažljivi istraživač u tim knjigama ne može iskopati vrijedne informacije. Treću knjigu, “Going Infinite”, na sâm je dan početka suđenja, 3. listopada, lansirao veteran financijske publicistike, nekoć i sâm financijaš, Michael Lewis, autor čije su prijašnje knjige završile kao slavni filmovi: “The Big Short”, o velikoj financijskoj krizi otprije petnaestak godina, zaista je izvanredan. Negativne recenzije No, nije prošlo ni nekoliko dana od izlaska knjige, a vodeći mediji (Washington Post, Los Angeles Times, New York Times) objavili su negativne recenzije. I mnogi kripto-komentatori Lewisovu su knjigu nabili na kolac. Protumačili su je kao obranu SBF-a, čime se, smatraju, kriptofinancijama puca u nogu. U knjizi su iščitali da, prema Lewisovu mišljenju, FTX nije morao propasti da ga konkurent Binance i njegov čelnik Changpeng Zhao nije srušio negativnim informacijama, kojima je izazvao korisnike da masovno krenu povlačiti depozite. Prema kripto-komentatorima, Lewis je zanemario da FTX nije banka te kako se nema pravo koristiti novcem svojih korisnika (nego samo naplaćivati naknadu). Time implicite, a neki i eksplicite, zagovaraju regulaciju kriptofinancija. Lewis je pozvan da odgovori, i on je zaista u svom intervjuu u tjedniku Time ustvrdio da je u odnosu na 8,6 milijardi izgubljenih depozita korisnika, stečajni upravitelj FTX-a John Ray III objavio kako je skupio 7,3 milijarde dolara likvidne imovine, a da još nije prodao većinu portfolija u VC fondovima. Lewis, koji smatra da se ta činjenica nedovoljno naglašava, eksplicite kaže kako je razgovarao s nekolicinom trgovaca koji misle da se gubitak može stopostotno nadoknaditi. Pitao je, izjavljuje Timeu, državnu tužiteljicu, što ako se nađe sav novac, to jest ako SBF-ovih “žrtava” uopće ne bude. Odgovorila je “kako to nema veze, da se na sudu raspravlja o pravnim pitanjima, kako će biti tretiran kao da je novac izgubio jer su ga tužili kada su mislili da je novac izgubio”. Lewis je komentirao da on takav stav ne razumije, kako on vidi razliku između pogrešnog plasiranja novca i plasiranja novca da ga se skrije, primjerice, u Uzbekistanu. Naravno, stvar uopće nije teško razumjeti. Postoji zaista pravna (i moralna) razlika u motivaciji između gubitaka nastalih pogrešnim plasiranjem novca i skrivanja novca. No, to može utjecati na visinu kazne kada se utvrdi krivnja, to jest kad se konačno potvrdi da je SBF manipulirao novcem korisnika mimo onog na što je imao pravo, bez obzira na to je li to plasiranje bilo u profitabilne ili u neprofitabilne projekte, ili ga je skrivao (krao). Ali, moguće je da Lewis, kao i mnogi, ne vidi veliki problem u spekulacijama koje zaobilaze zakon, a ne propadnu, nego na kraju ispadnu profitabilne. Njega su i u prijašnjim radovima i u karijeri privlačili financijski “čudotvorci”. Čudotvorci U “The Big Short” glavni je junak Michael Burry (kojeg u filmu glumi Christian Bale), čelnik fonda fanatično posvećen podacima, koji se u jednom trenutku odluči ulagati, ne samo protiv cijelog američkog tržišta i velikih banaka koje ga formiraju, nego i protiv vlastitih investitora, no on ima pokriće u statutu fonda. Naravno, slom koji je nastupio dao mu je za pravo. Čudotvorci su dio imagea tog svijeta. To je u velikoj mjeri furka financijskog inženjeringa, financijskih inovacija, fintecha, to je, uostalom, i kripto-furka. U […]