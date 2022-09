Prema podacima Currency Trackera Atlantic Councila , 105 zemalja, koje predstavljaju više od 95 posto globalnog BDP-a, istražuju mogućnosti uvođenja nacionalnih digitalnih valuta (Central Bank Digital Currency CBDC). Nešto prije dvije godine, u svibnju 2020. godine takvih zemalja je bilo tek 35.

Usto, sada je čak 50 zemalja u naprednoj fazi istraživanja uvođenja nacionalne digitalne valute (razvoj, pilot projekti ili planiranje emisije).

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

10 zemalja već je pokrenulo nacionalnu digitalnu valutu. Kina je već duže vrijeme u naprednijoj fazi testiranja, mada je bilo najava u uvođenju digitalnog juana svoja je testiranja produžila i za 2023. godinu. Jamajka je posljednja zemlja koja je pokrenula CBDC, JAM-DEX. Nigerija, najveće afričko gospodarstvo, pokrenula je svoj CBDC još u listopadu 2021. godine.

Prekogranična plaćanja i trgovina

U svijetu je i 9 prekograničnih testiranja plaćanja CBDC-ovima (od banke do banke) te tri testiranja prekogranična maloprodajna projekta.

Čak je i Europska središnja banka najavila kako će do sredine desetljeća uvesti digitalni euro. 19 zemalja G20 istražuje CBDC, a 16 je već u fazi razvoja ili pilot fazi. Među njima su Južna Koreja, Japan i Indija.

Fianncijski stručnjaci upozoravaju kako bi se globalni platni sustav mogao suočiti s problemom interoperabilnosti s uvođenjem različitih nacionalnih digitalnih valuta. Proliferacija različitih CBDC modela stvara nužnost uspostavljanja međunarodnih standarda prekograničnih plaćanja.

Problem nepovjerenja

U Nigeriji postoji prema procjenama čak 100 milijuna stanovnika nema pristup bankovnim računima, za njih je rješenje digitalna nacionalna valuta. No, usvajanje nigerijske nacionalne digitalne valute eNaire (digitalne verzije naire) do sada je bilo relativno sporo. Aplikacija eNaira prikupila je 700 000 preuzimanja od travnja 2022. godine. To je samo 0,35% stanovništva zemlje, a niti svi koji su preuzeli aplikaciju nisu korisnici u Nigeriji.

Nasuprot tome, prijavljeno je da 33,4 milijuna Nigerijaca trguje ili posjeduje kripto imovinu, unatoč pokušajima Središnje banke Nigerije da ograniči korištenje.

Podijeli: