Prošle je godine IoT Analytics proveo istraživanje na uzorku od 500 viših IT i inženjerskih djelatnika u proizvodnim tvrtkama. 15% tih tvrtki navelo je da su u potpunosti implementirale svoju strategiju umjetne inteligencije (rezultati su dio Izvješća o usvajanju Industrije 4.0 za 2022. godinu). Dva najčešća slučaja upotrebe s primjenom umjetne inteligencije (artificial intelligence, AI) koja su navedena bila su strojni vid i prediktivno održavanje, a oba su postigla dosljedno visok povrat ulaganja (Return on Investment, ROI) za te tvrtke.

IoT Analytics procjenjuje da se približno 6% aplikacija industrijskog IoT-a (Industrial Internet of Things, IIoT) već temelji na umjetnoj inteligenciji. Naime, algoritmi umjetne inteligencije imaju ključnu ulogu u omogućavanju njihove upotrebe (na primjer, kada se koristi strojno učenje za detekciju vida u kontroli kvalitete). Drugih 11% aplikacija klasificirano je kao primjena proširene umjetne inteligencije, što znači da AI igra ulogu u slučaju upotrebe, ali slučaj upotrebe ne ovisi o toj funkcionalnosti AI-a (na primjer, odlučeno je AGV/AMR usmjeravanje s AI-om prošireno umjesto korištenja pravila od strane operatera).

Vidljiv je snažan trend ugrađivanju umjetne inteligencije u IoT aplikacije (na primjer, prelaskom s praćenja stanja na prediktivno održavanje) i očekuje se snažan rast tog trenda u sljedećim godinama. Do 2027. godine skoro polovica svih IIoT aplikacija bi trebala imati neki AI element s udjelom aplikacija proširenih AI-om koji će se utrostručiti (s 11% na 34%). Zbog toga mnogi dobavljači softvera prolaze kroz velike interne vježbe o tome kako mogu povećati svoju postojeću ponudu softvera upotrebom umjetne inteligencije. Na primjer, u svibnju 2023. godine SAP je najavio 15 novih poslovnih AI mogućnosti u postojećem ERP portfelju proizvoda, uključujući devet novih generativnih AI scenarija.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Obrada podataka senzora

No, ne mora se sva primjena IoT-a temeljiti na umjetnoj inteligenciji. Mnoge starije IoT aplikacije koje nisu AI, a koje su već implementirane, nije potrebno mijenjati i nadograđivati. Mnoge aplikacije temeljene na pravilima ostat će dovoljne za neke klijente i slučajeve upotrebe, a neće svaka nadzorna ploča morati biti proširena AI-om.

Pompa oko ChatGPT-a i Generative AI vjerojatno će utjecati na AI strategiju kompanija u nadolazećim godinama. Za sada je pitanje koliko će i koliko brzo implementacija generativne umjetne inteligencije u IoT proizvesti novih značajnih slučajeva njegove upotrebe. Generativni AI modeli uglavnom su za sada usredotočeni na tekst i slike, s tek nekoliko modela usredotočenih na podatke senzora.

AI će ubrzati primjenu IoT-a

Razlog za potrebu primjene AI-ja u IoT rješenjima proizlazi i zbog slabijeg razvoja njegovog tržišta od očekivanog. Prema analizi tržišta interneta stvari za siječanj 2023. godine IoT Analyticsa, potrošnja poduzeća za internet stvari (Internet of Things, IoT) dosegla je 201 milijardu američkih dolara u 2022. godini, što je više nego udvostručenje u odnosu na ispod 100 milijardi dolara koliko je iznosila u 2018. godini. No, to je mnogo manje od očekivanja analitičara. Naime, nije uslijedio očekivani nagli razvoj IoT-a, posebno usluga. Potrošnja za IoT činila je otprilike tek 5% potrošnje globalnog IT tržišta u 2022. godini. IoT Analytics očekuje da će tržište rasti za prosječno 19% godišnje te dosegnuti 483 milijarde dolara potrošnje do 2027. godine. Sadašnje su procjene rasta znatno iznad onih iz 2017. godine kada se od usluga u IoT-u očekivao godišnji rast od 40%.

Broj globalnih aktivnih IoT veza porastao je za 18% u 2022. godini na 14,4 milijarde aktivnih IoT krajnjih točaka. U 2023. godini IoT Analytics očekuje da će globalni broj povezanih IoT uređaja porasti za dodatnih 16% na 16,7 milijardi. Dok se predviđa da će rast u 2023. biti nešto niži nego u 2022. godini, očekuje se da će veze IoT uređaja nastaviti rasti slijedećih godina.

Zrelost tehnologije

IoT Analytics ocjenjuje kako je IoT tehnologija dostigla zrelost jer donosi dodanu vrijednost u svim vertikalama, od proizvodnje do maloprodaje i transporta. Još 2017. godine navodilo se kako “3/4 svih IoT projekata propada” (Cisco 2017), no sada 87% svih IoT projekata ispunjava ili premašuje očekivanja investitora. To su podaci na temelju ankete napravljene ove godine na uzorku od 300 IoT donositelja odluka. Neke su tvrtke povezale milijune IoT uređaja (npr. Walmart, Tesla i Hapag-Lloyd) i nastoje tu povezanost unaprijediti sofisticiranijim softverskim alatima. Unatoč nekoliko preostalih ključnih izazova povezanih s interoperabilnošću, vještinama i know-howom te opskrbom čipovima, tvrtke ne postavljaju pitanje trebaju li raditi IoT, već kako izvući što više prednosti.

IoT Analytics očekuje da će potrošnja za IoT hardver/uređaje imati najslabiji rast (14%) do 2027. godine. Potrošnja na povezanost porasti u istom razdoblju za 18%. Potrošnja povezana s IoT platformama i softverom porasti za 30% i 34% za infrastrukturu kao uslugu (Infrastructure as a Service, IaaS) do 2027. godine. Potrošnja na IoT aplikacije u slijedećim će godina rasti u godišnjem prosjeku od 29%. Razvoj aplikacija i unošenje umjetne inteligencije unaprijediti će IoT softverske mogućnosti koje će tržištu donijeti 193 milijarde dolara do 2027. godine, očekuje IoT Analytics. U 2022. godini niti jedan dobavljač nije imao više od 3% tržišnog udjela u 201 milijardu dolara globalno IoT tržištu, a niti jedan dobavljač nije imao više od 9% tržišnog udjela na tržištu IoT softvera.

Podijeli: