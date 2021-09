Unatoč nedostatku čipova i utjecaju pandemije covid-19 na opskrbne lance, tržište Interneta stvari (Internet of Things IoT) nastavlja rasti. IoT Analytics očekuje da će 2021.godine globalni broj povezanih IoT uređaja porasti za 9%, na 12,3 milijarde aktivnih povezanih uređaja. Do 2025. godine vjerojatno će biti više od 27 milijardi IoT veza. To su neki od podataka u najnovijim izvješćima IoT Analyticsa: Stanje IoT-a-ljeto 2021. (State of IoT—Summer 2021).

Utjecaj pandemije

Pandemija COVID-19 utjecala je na IoT tržište. Opskrba je smanjena jer je proizvodnja s vremena na vrijeme zaustavljana, a lanci opskrbe i pristup sirovinama bili si prekidani. U prvoj polovici 2020. godine mnogi planirani projekti su bili otkazani. U drugoj polovici 2020. godine potražnja se vratila, ali je ponuda često bila nedostatna.

I ove 2021. godine negativne posljedice nastavili su značajno utjecati na IoT tržište u nekim od regija u svijetu prije svega zbog problema u lancima opskrbe.

Usto, na tržište je utjecao i nedostatak čipova. Nedostatak čipova najprije je utjecao na automobilsku industriju, a zatim se proširio i na druge segmente, poput pametnih telefona, televizora, igara i interneta stvari. Nedostatak čipova mogao bi uz ovu godinu biti problem i slijedeće dvije godine. Očekuje se da će ta dva problema IoT tržišta negativno utjecati još nekoliko godina.

Tehnološki poticaj tržištu daju nove tehnologije poput pete generacije (5G), Wi-Fi 6 i LPWA, te satelitski IoT.

Globalna potrošnja na tržištu IoT -a u poduzećima u 2020. godini porasla je 12,1%, dosegavši ​​128,9 milijardi američkih dolara.

Kina globalni lider

Na kraju prve polovice (H1) ove 2021. godine broj povezanih IoT uređaja koji koriste staničnu tehnologiju porastao je 18% u odnosu na prethodnu godinu i dosegao 2 milijarde povezanih uređaja. China Mobile, China Telecom i China Unicom prednjačili su na tržištu. U posljednjih 12 mjeseci China Telecom je povećao broj IoT povezanih uređaja za 42% i povećao svoj tržišni udio za više od 2 postotna boda.

Vodafone nastavlja voditi globalno tržište izvan Kine sa 6% globalnog tržišnog udjela. Američki AT&T porastao je 22% na godišnjoj razini i imao je 4% globalnog tržišnog udjela u prvom polugodištu 2021. godine.

Što se tiče mobilnih tehnologija, nastavlja se pad 2G i 3G IoT veza, dok se masovnije uvođenje 5G veza očekuje ove godine. IoT veze četvrte generacije (4G LTE) porasle su 25% na godišnjoj razini zbog većeg usvajanja dugoročnih evolucijskih kategorija 1 (LTE-Cat 1) i LTE-Cat 1 bis.

Teghnologije

U prvom polugodištu 2020. godine udio povezanih IoT uređaja koji koriste nelicencirani LPWA (LoRa i Sigfox) imao je tržišni udjel od 53% udjela, licencirani LPWA (NB-IoT i LTE-M) ostatak globalnog tržišta od 47%. Godinu dana kasnije, odnosno na polovici ove godine licencirani LPWA ima udjel od 54% udjela, dok nelicencirani LPWA ima 46% udjela. Ključni razlog za promjenu je što su NB-IoT veze u prvom polugodištu 2021. porasle 75% na godišnjoj razini. NB-IoT kao jedinstvena tehnologija sada dominira na tržištu veza LPWA sa 44% tržišnog udjela, a LoRa je na drugon mjesto ua 37% globalnog udjela.

U posljednjih 12 mjeseci praćenje imovine bili su ključne aplikacije koje su pokretale nelicencirani rast LPWA-e, dok su rast NB-IoT-a potaknuli pametna brojila i vertikale industrije i infrastrukture.

IoT Analytics očekuje da će NB-IoT i LoRa/LoRaWAN nastaviti dominirati tržištem u sljedećih pet godina, dok će LTE-M i Sigfox biti na trećem odnosno četvrtom mjestu. Druge IoT tehnologije neće imati značajnu ulogu na ukupnom globalnom tržištu, smatraju u IoT Analytics.

