Britanski telekom regulator Ofcom dovršio je ovih dana pravila za nadolazeću aukciju spektra u rasponima od 700 MHz i 3,6 GHz do 3,8 GHz. Regulator planira osloboditi 80 MHz spektar u pojasu od 700 MHz, primjećujući da donji opseg može pružiti kvalitetnu mobilnu pokrivenost, kako u zatvorenim prostorima, tako i na vrlo širokim područjima. Za raspon 3,6-3,8 GHz ispuštat će se 120 MHz spektar.

Aukcija će uključivati ​​dvije faze. Prvo, ponuditelji će sudjelovati u aukcijskom postupku za raspoloživi spektar. Zatim će se u drugoj fazi utvrditi određene frekvencije koje će se dodijeliti.

Ograničenje ukupnog udjela spektra iznosit će 37%. BT / EE moći će steći do 120 MHz, Three i Vodafone do 185 MHz odnosno 190 MHz. O2 neće biti ograničen frekvencijskom spektrom.

Prošle godine britanski telekomi dobili su spektar za buduće pružanje 5G usluga. Vodafone je potrošio 378 milijuna britanskih funti (412 milijuna eura) za 50 MHz spektar u frekvencijskom opsegu 3,4GHz, EE je platio 303 milijuna britanskih funti (330 milijuna eura) za 40 MHz. Three je osigurao 20 MHz frekvencije 3,4 GHz, plaćajući 151,3 milijuna britanskih funti (165 milijuna eura), dok je O2 (Telefonica) osigurao 40 MHz za 318 milijuna britanskih funti (347 milijuna eura).

