Britanski mobilni operater EE naplaćivat će od 7. siječnja od svojih novih korisnika roaming usluge u Europi. Izuzetak je Republika Irska. Premda su prije izlaska četiri najveća telekoma u Velikoj Britaniji obećavali kako nakon Brexita neće biti naplate roaminga za njihove korisnike očito je da Velika Britanija izlazi iz EU zone korištenja telekom pretplata u cijeloj EU „kao doma“.

U siječnju 2021. godine, EE, O2, Three i Vodafone izjavili su da ne planiraju ponovno uvoditi naknade za roaming, iako im to trgovinski sporazum Velike Britanije i EU omogućuje. Britanski trgovinski sporazum s EU sugerira “transparentne i razumne cijene” za roaming, ali nije zabranio naknade.

Iz EE su ustvrdili kako će uvođenje naknada za roaming iskoristiti za unaprjeđenje njihove mreže u Velikoj Britaniji.

Kupci koji putuju u kontinentalne dijelove EU moći za 10 funti kupiti nenaplaćivanje roaminga na 30 dana.

O2 je također najavio naplatu roaminga, prema prvim informacijama samo.

Međutim, to je samo dodavanje ograničenja podataka ako korisnik potroši preko 25 GB podatkovnog prometa mjesečno. Three je najavio kako će roaming naplaćivati s prekoračenjem podatkovne potrošnje od 12 GB, do sada je ograničenje bilo 20 GB. (foto EE)

