Jedna od posljedica nerješenog načina izlaska Velike Britanije iz članstva u Europskoj uniji je sudbina navigacijskog sustava Galileo. EU projekt Galileo započeo je 1999. godine, s ciljem da EU stvori mrežu od 30 satelita koji orbitiraju oko zemlje što bi osiguralo da njegove članice nisu toliko oslonjene na američki (GPS), ruski (GLONASS) ili kineski navigacijski sustav (BeiDou). Oružane snage posebno žele izgradnjui Galilea jer SAD zadržava najbolju, odnosno najprecizniju GPS uslugu za svoju vojsku. Prvi operativni sateliti pokrenuti su 2011. godine, a, prema planu, program će svoju punu operativnost imati slijedeće 2020. godine.

Gubitak uloženog i velikog posla

Kada je u pitanju izlazak Velike Britanije iz EU problem je što Bruxelles inzistira na tome da njezinu ključnom dijelu – PRS-u mogu pristupiti samo članice EU-a, pa je izvođačima iz Velike Britanije rečeno da će ostati bez posla na izuzetno osjetljivom projektu nakon što zemlje napuste Uniju.

Britanija je stava da joj u tom slučaju EU vrati 1,2 milijarde funti koje je pridonijela projektu Galileo. Tome treba pridodati i izgubljene poslove britanskih tvrtki u nastavku projekta Galileo, odnosno u proračunskom razdoblju EU od 2021 do 2027. godine čija se ukupna vrijednost procjenjuje na 18 milijardi eura. No, dužnosnici EU ne žele niti čuti za to nego s stava da eventualni financijski doprinos Velike Britanije projektu može biti samo dijelom ukupnog spoerazuma o Brexitu.

Među najvažnijim dijelovima sustava Galileo je Javna regulirana služba (Public Regulated Service PRS), šifrirana navigacijska služba koju koriste vladine agencije, oružane snage i hitne službe. Samo će zemljama članicama EU biti dopušten pristup, a trebao bi biti dovršen 2020. godine.

Velik dio PRS-a razvili su britanski znanstvenici i inženjeri.

„Naša je želja da u potpunosti doprinesemo Galileu u sklopu dubokog sigurnosnog partnerstva s EU-om“, pomirljivo je ustvrdio ministar znanosti u vladi Terese May Sam Gyimah objašnjavajući da “bez punog, poštenog i otvorenog industrijskog sudjelovanja, Galileo ne nudi Britaniji vrijednost novca niti zadovoljava naše potrebe u obrani, tako da bismo bili obvezni otići.” Nakon što je Teresa May odlučila ne tražiti povrat sredstava uloženih u Galileo Gyimah je podnio ostavku.

Kompanije u Velikoj Britaniji izgradile su komponente za Galileo, a jedan od dva centra za praćenje sigurnosti bio je smješten u Swanwicku u Hampshireu. Web mjesto je sada premješteno u Španjolsku.

Još je ranija britanska premijerka Teresa May najavila kako Velika Britanija i dalje ostaje čvrsto opredijeljena za europsku kolektivnu sigurnost nakon Brexita” no, da s obzirom na odluku Europske komisije da Velika Britanija može imati nakon izlaska iz Unije status ‘treće zemlje’, dakle ne status punopravnog korisnika sustava, mora tražiti alternativu.

“Ne mogu dopustiti da naše oružane službe ovise o sustavu u koji nismo sigurni. To ne bi bilo u našem nacionalnom interesu. I kao globalni igrač s inženjerima svjetske klase i nepokolebljivim saveznicima širom svijeta, ne nedostaju nam mogućnosti”, poručila je tada May Bruxellesu najavljujući kako će Velika Britanija izgraditi vlastiti Globalni satelitski navigacijski sustav. Takav projekt, prema procjeni stručnjaka Veliku Britaniju bi koštao od 3 do 5 milijardi funti, odnosno više od 11 posto britanskog BDP-a godišnje. Pri tome je upozoravajuće da se nijedan satelitski sustav poput američkog GPS-a ili europskog Galilea ne radi, odnosno ekonomski je neisplativ ako nema najmanje 400 milijuna korisnika.

Britanija računa na savez Five Eyes

Očekuje se da će Velika Britanija surađivati ​​sa SAD-om i drugim partnerima Five Eyes (Australija, Kanada, Novi Zealand, Velika Britanija i SAD), a Teresa May rekla je da Britanski sustav mora biti kompatibilan s GPS-om kako bi se dva sustava mogla pokriti jedan za drugog ako je jedan podložan napadu.

Još u kolovozu prošle godine, May je odlučila da Britanija započne s pripremama na vlastitom navigacijskom sustavu za što je tada izdvojeno 100 milijuna funti.

Svemirska agencija Velike Britanije nositelj je projekta sustava za pružanje i otvorenih i šifriranih signala s istim rasponom komercijalnih i sigurnosnih aplikacija podržanog od Ministarstva obrane. Više od 50 tvrtki iz Velike Britanije izrazilo je interes za projekt, a niz ugovora se raspisuje na javnim natječajima.

Britanski prekooceanski teritoriji i krunske ovisnosti diljem svijeta koristili bi se za pružanje potrebne zemaljske infrastrukture za pružanje pokrivenosti u cijelom svijetu.

