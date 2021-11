U novom izvješću iz Juniper Research je utvrđeno da je primjena blockchain tehnologije za prekogranične financijske transakcije donijeti značajne uštede; s 301 milijun američkih dolara u ovoj 2021. godini na čak 10 milijardi dolara u 2030. godini. Primjena blockchain tehnologije u prekograničnim financijskim transakcijama omogućit će poboljšanu transparentnost i sljedivost plaćanja; te prednost u mogućnostima višekanalnih plaćanja.

Izvješće, Blockchain u financijskim uslugama: ključne prilike, strategije dobavljača i tržišne prognoze 2021.-2030. ( Blockchain in Financial Services: Key Opportunities, Vendor Strategies & Market Forecasts 2021-2030) navodi kako će najviše koristi od primjene blockchain tehnologije imati veliki globalni trgovački partneri, kao što su SAD i Kina, zbog količine transakcija i unaprjeđenja regulatornog okruženja. Blockchain tehnologija omogućiti će brze, pouzdane i transparentne financijske transakcije. Juniper Research prcjenjuje kako će rast koristi od primjene blockchain tehnologije u međunarodnim plaćanjima do 2030. godine iznositi čak 3.300%

Investicije i patenti

Blockchain, tehnologije koja je nastala uz kripto valute, odavno se koristi i kao način pohrane i provjere različitih vrsta financijskih podataka, kao i način pohrane i provjere podataka u područjima kao što su ljudski resursi, lanac opskrbe, zemljišna knjiga i sigurnost hrane.

Posljednjih godina došlo je do značajnog povećanja ulaganja i aktivnosti prijavljivanja patenata za tehnologije povezane s blockchainom od tvrtki iz financijskih usluga; Deutsche Bank, UBS, Bank of NY Mellon, USAA i Infosys već niz godina istražuju blockchain tehnologiju. U 2020. godini podneseno je više od 8.000 blockchain patenata.

Visoka razina povjerenja potrebna za transakcije, posebno međunarodne, visoki troškovi za sprječavanje prijevara, visoki zahtjevi za sigurnost podataka, uključenost više subjekata u proces ili transakciju, te nedostatak transparentnosti i mogućnosti provođenja dostatne kontrole plodno su tlo za prihvaćanje blockchain tehnologije u financijama. Ključna prednost blockchaina je njegova sposobnost da smanji ili eliminira broj posrednika potrebnih za dovršetak transakcije ili događaja; pomaže pojednostaviti procese, povećati brzinu i sigurnost, kao i smanjiti troškove.

Prednosti blockchaina

Blockchain nudi način da se smanji oslanjanje na posredničke pružatelje usluga (kao što su središnje klirinške kuće) i smanji mogućnost zlouporabe povjerenja. Svaki je proces unutar blockchaina transparentan, neovisno provjerljiv i revidiran u stvarnom vremenu od strane svakog sudionika. Zapisi podataka ne mogu se mijenjati nakon što su snimljeni na blockchainu. Zajednička infrastrukturna priroda blockchaina može pomoći u racionalizaciji poslovnih procesa i osiguravanju dosljednosti – značajan pomak od pristupa silosa podataka koji je uobičajen u mnogim područjima financijskih usluga. Dakle, blockchain također može ponuditi način da poduzeća nadograde skupe i nesigurne sustave, platforme i baze podataka te cijeli proces prikupljanja i obrade podataka čini transparentnijim; povećanje povjerenja kupaca i korisnika znajući da su njihovi podaci sigurni i privatni. U zemljama u kojima je korupcija uobičajena, blockchain može poslužiti za povećanje transparentnosti i sprječavanje pranja novca i korupcije.

