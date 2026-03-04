Ziff Davis prodao Ooklu i DownDetector za 1,2 mlrd. USD

Ziff Davis je prodao svoj odjel Connectivity, koji uključuje Ookla Speedtest i DownDetector. Kupac, tvrtka Accenture, za to je platila 1,2 milijarde američkih dolara u gotovini.



Ugovor će omogućiti Ziff Davisu da se usredotoči na svoje ključne brendove, uključujući IGN, Mashable i Everyday Health. Tvrtka je nedavno otpustila neke od najiskusnijih urednika Eurogamera i cijeli video tim. To je uslijedilo nakon rotacije uredničkog osoblja među ostalim Ziff Davisovim gaming publikacijama, što je VG247 svelo na malu stranicu s vodičima za igre od dvije osobe.



Ziff Davis je kupio Ooklu za 15 milijuna USD 2014. godine. Connectivity je iskoristio uvođenje 5G mreže i porast potražnje za propusnošću uzrokovan pandemijom kako bi povećao impresivan povrat ulaganja. Tijekom prošle godine generirali su 231 mil. USD.



Accenture je globalna tehnološka konzultantska tvrtka sa sjedištem u Dublinu u Irskoj. Akviziciju smatraju ključnim korakom u izgradnji "end-to-end mrežnih obavještajnih usluga bitnih za transformaciju temeljenu na umjetnoj inteligenciji". Finalizacija posla mogla bi potrajati nekoliko mjeseci, a Ziff Davis će u međuvremenu nastaviti upravljati Speedtestom i Downdetectorom.

