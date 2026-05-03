Zbog rata na Bliskom istoku za elektroniku nema ključnih sirovina

Sukob na Bliskom istoku poremetio je opskrbu ključnim sirovinama i ‌povisio cijene tiskanih ploča (PCB) koje se koristi u gotovo svim elektroničkim uređajima.

Mreža nedjelja, 3. svibnja 2026. u 11:45
📷 Soly Moses (Pexels)
Iran je početkom travnja udario na petrokemijski kompleks Jubail u Saudijskoj Arabiji, ​zaustavivši proizvodnju smole polifenilen etera (PPE) visoke čistoće - ključnog osnovnog materijala korištenog za proizvodnju PCB laminata. SABIC, koji čini približno 70 posto svjetske zalihe PPE-a visoke čistoće i djeluje u kompleksu Jubail na obali Meksičkog zaljeva, nije mogao nastaviti s proizvodnjom, što je ozbiljno smanjilo dostupnost materijala u cijelom svijetu. Brodski promet u i iz Zaljeva također je ozbiljno poremećen ratom.

Cijene PCB-a rastu od kraja prošle godine, potaknute sve većim apetitom za AI poslužiteljima. Potražnja se naglo ubrzala od ožujka dok se proizvođači bore kako bi osigurali zalihe sirovina i ublažili utjecaj vrtoglavih troškova. Samo u travnju cijene PCB-a porasle su 40 posto u odnosu na ožujak, kažu analitičari Goldman Sachsa. Pružatelji usluga u oblaku voljni su prihvatiti daljnja povećanja jer očekuju kako će potražnja premašiti zalihe u nadolazećim godinama.

Daeduck Electronics - južnokorejski proizvođač PCB-a među čijim kupcima su Samsung Electronics, SK Hynix  i AMD - započeo je razgovore s kupcima o povećanju cijena. Vrijeme čekanja za kemijske materijale kao što je epoksidna smola produžilo se s prijašnjih tri na 15 tjedana. Predviđa se kako će se globalna industrija PCB-a povećati za 12,5 posto i dosegnuti 95,8 milijardi američkih dolara u 2026. godini, prema nedavnom izvješću Prismarka.

Nagli porast cijena PCB-a također je bio potaknut nedostatkom drugih ključnih materijala, uključujući staklena vlakna i bakrenu foliju. ​Cijene bakrene folije ⁠rasle su 30 posto do sada ove godine. Bakar čini oko 60 posto ukupnih troškova sirovina u proizvodnji PCB-a, prema Victory Giant Technology, tvrtci koja je glavni kineski dobavljač PCB-a za Nvidiju. Ranije ovog mjeseca upozorili su kako bi sukob na Bliskom istoku mogao povećati cijene ​ključnih materijala, uključujući smolu i bakar.
 



