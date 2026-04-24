Za Elona Muska budućnost više nije svemiru, već u umjetnoj inteligenciji

SpaceX procjenjuje kako bi njegovo ukupno adresabilno tržište (TAM) moglo iznositi 28,5 bilijuna američkih dolara. TAM je maksimalni prihod koji bi tvrtka mogla ostvariti ako bi uhvatila svakog kupca na određenom tržištu.

Prema dokumentaciji koju je predala regulatorima u sklopu priprema za javnu ponudu dionica, ta tvrtka očekuje kako bi više od 90 posto tog tržišta (26,5 bilijuna USD) moglo biti povezano sa sektorom umjetne inteligencije. Od toga bi 22,7 bilijuna USD trebalo pristići od poslovnih kroisnika.

SpaceX putem IPO-a namjerava prikupiti 75 mlrd. USD i postići tržišnu vrijednost od oko 1,75 bilijuna USD. Vjeruju kako su identificirali "najveće djelotvorno ukupno adresabilno tržište u ljudskoj povijesti".



Očekivanja od budućnosti u oštroj su suprotnosti s načinom na koji tvrtka trenutno zarađuje. A i TAM nije pokazatelj uspješnosti tvrtke. Primjerice, Uber je tijekom izlistavanja na burzi 2019. godine tvrdio kako ulazi na tržište vrijedno 5,7 bilijuna USD samo kad je riječ o dijeljenju prijevoza.



Elon Musk već dugo godina želi zauzeti središnju ulogu u napretku AI tehnologije. No, tržištem umjetne inteligencije za poduzeća trenutačno dominiraju Anthropic i OpenAI, koji također planiraju IPO tijekom ove godine.



U veljači je SpaceX kupio xAI, tvrtku za ‌istraživanje umjetne inteligencije koju je Musk osnovao početkom 2023. Ta tvrtka je u 2025. zabilježila operativni gubitak od 6,4 mlrd. USD, znatno više nego 1,6 mlrd. USD tijekom 2024.



Starlink je imao 4,4 mlrd. USD operativne dobiti, uz 11,4 mlrd. USD prihoda (od ukupno 18,7 mlrd. USD SpaceX-ovih prihoda). SpaceX je ukupno zabilježio gubitak od 4,9 mlrd. USD.



Uz to, tijekom 2025. ukupna kapitalna ulaganja SpaceX-a porasla su na 20,7 mlrd. USD, od čega 12,7 mlrd. USD za AI. Očekuju kako bi mogli iskoristiti neke od već postojećih xAI alata, kao što su Grok Enterprise i platforma Macrohard koju razvijaju s Teslom.



Također očekuju velike troškove za razvoj AI-ja i drugih tehnologija. SpaceX osim toga planira okupiti specijaliziranu prodajnu snagu i slati inženjere na rad u drugim tvrtkama kako bi pomogli u prihvaćanju umjetne inteligencije.