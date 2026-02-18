Western Digital prodao sve zalihe čvrstih diskova za ovu godinu

Ako ste se namjerili na kupovinu novog čvrstog diska ove godine, imamo loše vijesti za vas. Što je prošle godine bila Nvidia, to će ove godine biti Western Digital, čini se.



Tijekom predstavljanja poslovnih rezultata za drugi fiskalni kvartal, glavni izvršni direktor WD-a Irving Tan rekao je kako su rasprodali tvrde diskove za kalendarsku 2026. godinu. Da, dobro ste pročitali. Western Digital neće vam moći prodati novi tvrdi disk barem do 2027.



A ni to nije sigurno. Od sedam najvećih WD-ovih kupaca aktualni ugovor s jednim traje do 2027., a s drugim do 2028.



Prodaja čvrstih diskova za podatkovne centre poslovnim klijentima sada čini 89 posto ukupnih prihoda Western Digitala. Na maloprodajne kupce otpada tek pet posto prihoda.