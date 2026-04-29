Veći prihodi i dobit za Ericsson Nikola Teslu

Tvrtka Ericsson Nikola Tesla je u prvom tromjesečju 2026. godine ostvarila 61 milijun eura prihoda od prodaje, uz operativnu dobit od 7,5 milijuna eura te neto dobit od 6,2 milijuna eura.



Tijekom tromjesečja poseban je naglasak stavljen na razvoj i realizaciju novih poslovnih prilika, između ostalog. Nastavljena su ulaganja u digitalnu transformaciju, uključujući primjenu umjetne inteligencije i automatizaciju poslovnih procesa, jačanje kibernetičke sigurnosti, razvoj proizvoda i usluga te unaprjeđenje kompetencija zaposlenika.



Na domaćem tržištu nastavljena je realizacija ugovorenih aktivnosti u području telekomunikacijskih rješenja, ponajprije kroz projekte modernizacije i proširenja mreža vodećih operatora. Poseban naglasak bio je na projektima u području zdravstva, javne uprave te javne i nacionalne sigurnosti. U tom kontekstu započela je provedba strateškog partnerstva industrije i akademske zajednice usmjerenog na razvoj besposadnih i autonomnih sustava, u okviru dugoročnog pozicioniranja u području sustava za kritične zadaće.



Na izvoznim tržištima u području telekomunikacija zadržali su tehničku i operativnu prisutnost kroz razvoj partnerstava i realizaciju projekata modernizacije mobilnih mreža s kupcima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu.



"Ostvaren je značajan novčani tok od poslovnih aktivnosti, ponajprije kao rezultat redovite naplate potraživanja, dok bilanca Grupe ostaje stabilna. Takva financijska pozicija omogućuje nastavak ulaganja u ključne kompetencije, razvoj zaposlenika, digitalnu transformaciju i tehnološku izvrsnost", rekao je prvi čovjek ENT-a Siniša Krajnović.