Utrka za novcem za AI: Meta uvodi pretplate, Google se zadužuje

Meta Platforms je uvela pretplatu za Instagram, Facebook i WhatsApp. Istovremeno testira premium ponude namijenjene tvrtkama, kreatorima i korisnicima svojih proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Facebook Plus, Instagram Plus i WhatsApp Plus uvedeni su na globalnoj razini, s dodatnim planovima za tvrtke, kreatore i proizvode umjetne inteligencije u razvoju. Objedinjeni su pod nazivom Meta One.



Meta je ranije ove godine potvrdila kako planira uvesti pretplate jer nastoji diverzificirati prihode i nadoknaditi rastuće troškove povezane s AI-jem. Ove godine očekuju kapitalna ulaganja između 125 i 145 milijardi američkih dolara, uglavnom vezana uz AI podatkovne centre.



Instagram Plus i Facebook Plus trebali bi koštati 3,99 USD, dok će WhatsApp Plus koštati 2,99 USD mjesečno. Instagram Plus i Facebook Plus nudit će dodatne značajke, uključujući poboljšanu analitiku, statistiku ponovnog gledanja priča, prošireni doseg publike i mogućnosti prilagodbe profila. WhatsApp Plus će se usredotočiti na personalizaciju, uključujući premium naljepnice, prilagođene melodije zvona i teme aplikacija.



Pretplata za Meta One mogla bi se kretati od 7,99 do 19,99 USD mjesečno. Nova pretplata bit će prvo testirana u Singapuru, Gvatemali i Boliviji, počevši od sljedećeg mjeseca.

Dolazi Berkshire Hathaway

Alphabet, s druge strane, želi prikupiti 80 milijardi USD u dionicama, uključujući ulaganje Berkshire Hathawaya. U travnju su povećali godišnju prognozu kapitalnih izdataka za pet mlrd. USD, na između 180 i 190 mlrd. USD.



Googleova matična tvrtka prodat će Berkshireu dionice u vrijednosti od 10 mlrd. USD u privatnom plasmanu, što se sastoji od pet mlrd. USD redovnih dionica klase A po cijeni od 351,81 USD po dionici i pet mlrd. USD dionica klase C za 348,20 USD po dionici.



Prošli mjesec Berkshire je više nego utrostručio svoj udio u Alphabetu i sa 16,6 mlrd. USD postao jedan od njihovih najvećih ulagača u obične dionice.

Alphabet cilja prikupiti 30 mlrd. USD putem istodobnih javnih ponuda koje podržavaju investicijske banke, podjednako podijeljenih između depozitarnih dionica vezanih uz obvezno konvertibilne povlaštene dionice i dionica klase A i C. Osim toga, tvrtka očekuje pokretanje programa ponude na tržištu vrijednog 40 mlrd. USD u trećem tromjesečju, što će joj dati fleksibilnost za postupnu prodaju dionica klase A i klase C tijekom vremena.



Alphabet je prikupio više od 85 mlrd. USD duga u šest valuta i tržišta tijekom prošle godine, čime je ukupni saldo duga dosegao preko 100 mlrd. USD. Usporedbe radi, hrvatski inozemni dug je na nešto više od 60 mlrd. eura.