Utiliter širi poslovanje na europsko tržište

Nakon priznanja Deloittea, koji ju je svrstao među 50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija, hrvatska tvrtka UTILITER širi svoje AI i SaaS proizvode na tržišta Velike Britanije i Europske unije

Mreža srijeda, 10. lipnja 2026. u 02:50

Hrvatska softverska tvrtka UTILITER privukla je pozornost globalne poslovne scene nakon što ju je Business Insider istaknuo u kontekstu europske ekspanzije, dok ju je Deloitte uvrstio među 50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija u srednjoj Europi.

Riječ je o kompaniji koja više od dva desetljeća razvija vlastita softverska rješenja za turizam, ugostiteljstvo i retail — industrije koje u Hrvatskoj, osobito na Jadranu, funkcioniraju pod snažnim operativnim pritiskom zbog sezonalnosti i velikog broja gostiju.

Upravo u takvom okruženju UTILITER je razvio svoje ključne proizvode, uključujući sustave za upravljanje hotelima RECE.VIT, rješenja za ugostiteljstvo AVA.LIT, sustav Cashless plaćanja te AI rješenja za automatizaciju poslovanja. Umjesto kombiniranja više različitih alata, njihov se model temelji na jedinstvenom sustavu koji pokriva cjelokupno poslovanje.

„Jadran je jedno od najzahtjevnijih okruženja u Europi za razvoj softvera za ugostiteljstvo zbog izražene sezonalnosti, velikog obujma posla i vrlo malo prostora za zastoje. Naše proizvode razvijali smo upravo ondje, u takvim uvjetima, dvadeset godina. To je ono što danas donosimo na europsko tržište“, rekao je Zoran Buntić, izvršni direktor UTILITER-a.

Zoran Buntić
Zoran Buntić

Ulazak na međunarodno tržište dolazi u trenutku kada sve više hrvatskih tech tvrtki traži prostor za rast izvan regije, no malo ih na ta tržišta dolazi s proizvodima koji su već potvrđeni u tako složenim operativnim uvjetima.

Deloitte Technology Fast 50 program rangira kompanije prema rastu prihoda u četverogodišnjem razdoblju, a plasman na toj listi smatra se jednim od relevantnijih pokazatelja tehnološkog rasta u srednjoj Europi.

Za UTILITER ovo priznanje ne predstavlja vrhunac, nego početak nove faze razvoja.

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