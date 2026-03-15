Usporedba rasta OpenAI-ja, Anthropica i DeepMinda

Očekuje se da će globalno tržište umjetne inteligencije porasti na 4,8 bilijuna američkih dolara do 2033. godine, a Anthropic pokazuje potencijal da postane lider u prihodima

Širenje ChatGPT-a potiče brzi rast OpenAI-ja na 700 milijuna tjednih korisnika, iako tvrtka i dalje gubi milijarde dolara godišnje unatoč snažnom rastu prihoda.

Anthropic doživljava eksplozivan rast – od gotovo nultih prihoda u 2023. do potencijalnih 9 milijardi dolara do kraja 2025. godine. Oko 70–75 % prihoda Anthropica dolazi od API poziva poduzeća, s naglašenim fokusom na B2B segment, za razliku od OpenAI-jeva modela usmjerenog na potrošače.

S druge strane, prihode DeepMinda teže je pratiti jer je potpuno integriran u Google/Alphabet. Velik dio njegovih „prihoda“ dolazi od internih Googleovih usluga, a ne od vanjskih kupaca.

Općenito se predviđa da će umjetna inteligencija do 2030. godine globalnom BDP-u dodati 15,7 bilijuna dolara. Također se očekuje da će globalno tržište umjetne inteligencije porasti s 189 milijardi dolara u 2023. na 4,8 bilijuna dolara do 2033. godine.

OpenAI trenutno prednjači po prihodima (procijenjenih 12,7 milijardi dolara za 2025. godinu), ali istodobno troši ogromna sredstva. U 2024. godini potrošeno je 2,5 milijardi dolara na istraživanje i razvoj, dok su troškovi u prvoj polovici 2025. godine porasli na 6,7 milijardi dolara.

S druge strane, Anthropic bilježi najbrži rast (5–9 puta u odnosu na prethodnu godinu) i snažno je usmjeren na poduzeća, što bi ga dugoročno moglo učiniti održivijim. Što se tiče profitabilnosti, Anthropic očekuje pozitivan novčani tok do 2028. godine, dok OpenAI i dalje bilježi velike gubitke.

Očekuje se da će tržište AI agenata narasti na 52,6 milijardi dolara do 2030. godine, uz složenu godišnju stopu rasta od oko 45 %. Gartner predviđa da će do 2028. godine najmanje 15 % radnih odluka donositi autonomni AI agenti, u usporedbi s 0 % u 2024. godini.