Umjetna inteligencija nije balon, kaže šef Nokije

Glavni izvršni direktor Nokije Justin Hotard rekao je kako umjetna inteligencija potiče dugoročni trend rasta koji podsjeća na internetski procvat 1990-ih. Ipak, nije zabrinut oko toga je li riječ o potencijalnom balonu.



"Mislim kako smo na prednjem kraju superciklusa umjetne inteligencije, slično kao 1990-ih s internetom. Čak i ako postoji balon, dno, gledat ćemo dugoročnije trendove. A trenutno su svi ti trendovi vrlo povoljni", uvjeren je Hotard.



Istraživanje Bank of America pokazalo je kako više od polovice direktora fondova vjeruje kako da su dionice umjetne inteligencije prenapuhane. Osnivač Amazona Jeff Bezos i glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman također su upozorili kako bi uzbuđenje investitora moglo dovesti do velikih gubitaka.



Ipak, potražnja za podatkovnim centrima naglo raste jer se tvrtke utrkuju u izgradnji infrastrukture potrebne za podršku umjetnoj inteligenciji. Hotard, koji je vodio Intelovu grupu za podatkovne centre i umjetnu inteligenciju prije nego što se pridružio Nokiji, rekao je kako vidi rast "na svim područjima", od velikih tehnoloških tvrtki do manjih igrača koji se šire u Europi.



Nokia je zaradom u proteklom tromjesečju nadmašila tržišna očekivanja, zahvaljujući snažnoj potražnji za optičkim i cloud tehnologijama, uključujući prodaju podatkovnim centrima vođenim umjetnom inteligencijom nakon akvizicije američke tvrtke za optičke mreže Infinera. Njen prodor u umjetnu inteligenciju najveći je pomak od prodaje odjela za mobilne telefone 2013. godine.



Iako mobilne mreže ostaju njezina osnovna djelatnost, tvrtka uklapa umjetnu inteligenciju u područja poput radio pristupa i optičkih mreža. U rujnu je osnovala namjensku organizaciju za tehnologiju i umjetnu inteligenciju koju vodi glavni tehnološki direktor Pallavi Mahajan, bivši Intelov direktor.