Umjetna inteligencija dominira krajolikom jednoroga

Najvrjednije svjetske tvrtke jednoroga više ne predvode fintech, e-trgovina i društvene mreže. U 2026. godini vrhom ljestvice privatnih tvrtki dominiraju kompanije koje razvijaju umjetnu inteligenciju

Prema podacima Crunchbasea, Anthropic predvodi ljestvicu s procijenjenom vrijednošću od 965 milijardi američkih dolara, dok je odmah iza njega OpenAI s procjenom od 852 milijarde dolara. Zajedno, ta dva lidera u području umjetne inteligencije vrijede gotovo 1,8 bilijuna dolara.

Uz njih, među najvrjednijim privatnim tvrtkama nalaze se i druge kompanije usmjerene na umjetnu inteligenciju, uključujući Databricks, Figure, Safe Superintelligence, Anysphere, Scale AI i Cognition.

SAD predvodi globalno stvaranje jednoroga

Američke tvrtke dominiraju popisom i čine veliku većinu najvrjednijih jednoroga na svijetu.

Takva pozicija odražava snagu američkog tržišta rizičnog kapitala, dostupnost vrhunskih tehnoloških stručnjaka te razvijen startup ekosustav sposoban pretvoriti mlade tvrtke u globalne divove.

Istodobno, ljestvica pokazuje da inovacije ostaju geografski raznolike. Među najvrjednijim privatnim tvrtkama zastupljene su i Kina, Indija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija i Sejšeli.

Fintech, trgovina i mobilnost

Iako umjetna inteligencija privlači najveću pozornost investitora, među najvećim svjetskim jednorozima i dalje se nalaze tvrtke iz drugih sektora.

Stripe, Revolut, Checkout.com i Ramp ubrajaju se među najvrjednije fintech kompanije, što potvrđuje trajno snažnu potražnju za digitalnim financijskim uslugama.

Kineski ByteDance i dalje je jedna od najvećih privatnih tvrtki na svijetu, dok Shein nastavlja demonstrirati razmjere koje internetske maloprodajne platforme mogu dosegnuti.

U sektoru mobilnosti i prijevoza, visoka procjena vrijednosti Wayma odražava optimizam investitora u pogledu razvoja tehnologija autonomne vožnje.

Na popisu se nalazi i Alibaba Bendi Shenghuo Fuwu Gongsi, poslovna jedinica Alibaba Grupe za lokalne usluge, koja upravlja platformama za dostavu hrane i uslugama trgovine na zahtjev.