Tvrtke u EU dostižu tvrtke u SAD po ulaganju u AI

Istraživanje Europske investicijske banke o ulaganjima pokazuje da 86% tvrtki iz EU-a i dalje planira ulagati

Istraživanjem je obuhvaćeno oko 13 tisuća tvrtki diljem Europske unije i SAD. Tvrtki koji su planirali ulaganja u istraživanju provedenom godinu ranije bilo 87%. Neznatno veći udio tvrtki iz EU-a i dalje očekuje povećanje, a ne smanjenje ulaganja u 2025. godini, a rast ulaganja polako slabi. Uzorak u Sjedinjenim Američkim Državama uglavnom je sličan.

U Europskoj uniji tvrtke su značajan dio svojih ulaganja (35%) posvetile nematerijalnoj imovini poput istraživanja i razvoja, osposobljavanja i softvera, a manje ulažu u zemljište, zgrade i infrastrukturu nego američke tvrtke (17% u odnosu na 22%).

Tijekom sljedeće tri godine, tvrtke iz EU-a i dalje će davati prioritet ulaganjima koja zamjenjuju, a ne proširuju kapacitete, dok će tvrtke iz SAD-a razvijati nove proizvodne kapacitete.

Istraživanje pokazuje kako su tvrtke iz EU-a ubrzale usvajanje naprednih digitalnih tehnologija do te mjere da je njihova stopa usvajanja sada jednaka stopi američkih tvrtki (77% u odnosu na 78% za američke tvrtke). Taj je trend posebno snažan u velikim tvrtkama i u proizvodnom sektoru. Također brzo usvajaju tehnologije umjetne inteligencije. Stopa usvajanja generativne AI tehnologije otprilike ista s obje strane Atlantika, 37% u Europskoj uniji u odnosu na 36% u SAD.

Međutim, američke tvrtke koje koriste velike podatke ili tehnologije umjetne inteligencije obično ih primjenjuju u više poslovnih područja od svojih europskih kolega, navodi se u izvješću te dodaje kako europske tvrtke tek trebaju u potpunosti iskoristiti prednosti koje umjetna inteligencija nudi.