Tvrtka DIT ulazi u novu fazu poslovanja kroz EUROTRADE grupaciju

Nakon 35 godina uspješnog poslovanja, DIT d.o.o. ulazi u grupaciju EUROTRADE d.o.o., čime osigurava dodatnu stabilnost, nove razvojne mogućnosti i nastavak kontinuiteta usluge za partnere i korisnike.

Tvrtka DIT d.o.o., nakon 35 godina uspješnog poslovanja na domaćem tržištu, ulazi u novu fazu razvoja. Društvo mijenja vlasničku strukturu i postaje dio grupacije EUROTRADE d.o.o., čime se otvara prostor za daljnje jačanje poslovanja, nove resurse te ubrzani razvoj i inovacije.

Iz DIT-a poručuju kako je odluka o ulasku u EUROTRADE grupaciju donesena promišljeno, s naglaskom na dugoročni kontinuitet i očuvanje poslovnih vrijednosti. EUROTRADE d.o.o. također je obiteljska tvrtka, sličnog poslovnog pristupa i fokusa na pouzdanost, kvalitetu i partnerski odnos s klijentima.

DIT d.o.o. je dugi niz godina specijaliziran za distribuciju i implementaciju velikih ispisnih rješenja i profesionalne ispisne opreme, s naglaskom na rješenja za poslovne korisnike, grafičku industriju, proizvodnju i javni sektor. U svom portfelju tvrtka zastupa i distribuira opremu renomiranih proizvođača kao što su Epson, HP, Secabo ili Summa, uz pripadajući potrošni materijal, softverska rješenja te stručnu tehničku podršku. Fokus poslovanja stavljen je na cjelovita ispisna rješenja — od savjetovanja i odabira opreme do instalacije, održavanja i dugoročne podrške korisnicima.

Kontinuitet poslovanja bez promjena za korisnike

Za postojeće partnere i kupce važno je istaknuti kako promjena vlasništva ne donosi promjene u svakodnevnom poslovanju. Kvaliteta proizvoda i usluga, cjenovna politika, uvjeti isporuke, kao i svi dosadašnji kontakti i komunikacijski kanali ostaju nepromijenjeni.

Upravljanje tvrtkom također ostaje stabilno – Marko Dikanić nastavlja obnašati funkciju direktora, čime se osigurava dosljednost u vođenju poslovanja i nastavak započetih projekata.

Novi kapaciteti i stabilnija budućnost

Ulaskom u grupaciju EUROTRADE d.o.o., DIT dobiva veću organizacijsku i financijsku stabilnost te kapacitete za razvoj budućih projekata. Cilj kompanije ostaje isti – biti pouzdan i dugoročan partner svojim klijentima u informatičkom sektoru.

Iz tvrtke su ovom prilikom zahvalili i Stjepanu Dikaniću, osnivaču i dugogodišnjem nositelju razvoja DIT-a, koji odlazi u zasluženu mirovinu. Njegov doprinos smatra se ključnim temeljem na kojem će se daljnje poslovanje graditi.

DIT d.o.o. poručuje kako s optimizmom gleda na sljedeće razdoblje te se raduje nastavku suradnje s postojećim i budućim partnerima.