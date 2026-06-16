Tržište poluvodiča premašilo je 300 milijardi US dolara u Q1 2026

Prihodi od poluvodiča porasli su za 27 % u prvom tromjesečju 2026. godine (Q1 2026) u odnosu na četvrto tromjesečje 2025. (Q4 2025) te su dosegnuli 319 milijardi američkih dolara, prema novom istraživanju tvrtke Omdia. Rast su ponajprije potaknuli prihodi od memorijskih čipova, koji su u istom razdoblju porasli za više od 80 %.

Otkad je Omdia počela pratiti tržište poluvodiča na tromjesečnoj razini, u prvom tromjesečju 2002. godine, ovo je najveći kvartalni rast prihoda (QoQ) ikada zabilježen. Tržište je sada ostvarilo tri uzastopna tromjesečja dvoznamenkastog rasta prihoda, a očekuje se da će se taj trend nastaviti i u drugom tromjesečju ove godine. Time su prihodi od poluvodiča na putu da u prvoj polovici 2026. godine (H1 2026) premaše 700 milijardi dolara. Potražnja povezana s umjetnom inteligencijom i dalje je snažna, dok je neravnoteža između ponude i potražnje za memorijskim čipovima i dalje jedan od ključnih trendova na tržištu.

Tržište memorije dosegnulo novi vrhunac

Prihodi od dinamičke memorije s nasumičnim pristupom (DRAM) i NAND flash memorije (NAND) nastavili su snažno rasti, gotovo udvostručivši vrijednost u samo jednom tromjesečju. Snažna potražnja za rješenjima temeljenima na umjetnoj inteligenciji pozitivno je utjecala i na tržište DRAM-a i na tržište NAND-a, pri čemu su prosječne prodajne cijene (ASP) naglo porasle.

Kao rezultat toga, ove dvije kategorije činile su više od 40 % ukupnih prihoda industrije poluvodiča u prvom tromjesečju 2026. godine, znatno iznad dugoročnog prosjeka od približno 20 %.

Unutar memorijskog segmenta posebno se istaknuo NAND. Prihod od NAND-a dosegnuo je gotovo 48 milijardi dolara u Q1 2026, što predstavlja rast od 96 % u odnosu na prethodno tromjesečje. Razlog su prvenstveno povećanja cijena na cijelom tržištu. Prosječne prodajne cijene NAND-a porasle su za 95 % u odnosu na prethodno tromjesečje, potaknute kontinuiranom potražnjom iz područja umjetne inteligencije i podatkovnih centara te ograničenom ponudom.

Budući da je iskorištenost proizvodnih kapaciteta i dalje visoka, a oporavak ponude usporavaju tehnološke tranzicije, optimizacija proizvodnih prinosa i izazovi povezani s proizvodnim miksom, očekuje se da će se snažan zamah na tržištu NAND-a nastaviti i tijekom drugog tromjesečja 2026. godine, podupirući daljnji rast prihoda i cijena.

Nememorijski poluvodiči

Iako se tržište memorije odmaknulo od povijesnih obrazaca, isto se ne može reći za ostatak industrije poluvodiča. Kada se iz ukupnih prihoda isključe memorijski čipovi, vidi se da je tržište u prvom tromjesečju 2026. raslo znatno skromnijim tempom. Prihodi od nememorijskih poluvodiča porasli su za nešto više od 2 % u odnosu na prethodno tromjesečje.

Povijesno gledano, prihodi i ukupnog tržišta poluvodiča i nememorijskog segmenta u prvom se tromjesečju obično smanjuju za približno 4 %. Neki segmenti poslovali su u skladu sa sezonskim očekivanjima pa su tržišta mikrokontrolera (MCU), diskretnih i optičkih komponenti zabilježila blage do umjerene jednoznamenkaste padove u odnosu na prethodno tromjesečje.

S druge strane, segmenti povezani s umjetnom inteligencijom i podatkovnim centrima nadmašili su uobičajeni sezonski pad prihoda u prvom tromjesečju. Zahvaljujući tome, nememorijski dio tržišta poluvodiča ipak je ostvario skroman rast.

Očekuje se nastavak snažnog rasta i u drugom tromjesečju ove godine, pri čemu će memorijski čipovi i dalje biti glavni pokretač tržišta. Iako bi tromjesečna stopa rasta trebala biti niža nego u prvom tromjesečju, i dalje se očekuje više od 20 % uzastopnog rasta ukupnog tržišta poluvodiča.