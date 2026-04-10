Tržište osobnih računala ulazi u nestabilnu godinu

Globalne isporuke osobnih računala u prvom tromjesečju 2026. godine porasle su za 2,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dosegnuli su isporuku 65,6 milijuna jedinica

Prema preliminarnim rezultatima izvješća Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker tvrtke International Data Corporation (IDC), unatoč pogoršanju makroekonomskih uvjeta i problemima s nedostatkom memorije, tržište osobnih računala zabilježilo je još jedno tromjesečje pozitivnog rasta. Taj je rast uglavnom potaknut očekivanim porastom cijena komponenti, migracijom na Windows 10 i uvođenjem novih proizvoda.

Iako je u prvom tromjesečju 2026. zabilježen pozitivan rast, nestašica komponenti i pogoršanje ekonomskih uvjeta počeli su utjecati na tržište osobnih računala, što se očituje u naglom usporavanju trendova rasta u svim regijama. IDC procjenjuje da će se u ostatku godine nastaviti pad isporuka osobnih računala, kako cijene sustava budu rasle.