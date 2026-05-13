Tržište oglašavanja na društvenim mrežama do 2030. dosegnut će 640 mlrd. USD

Predviđa se da će prihodi od oglašavanja na društvenim mrežama rasti složenom godišnjom stopom rasta od 12% tijekom sljedećih pet godina te do kraja 2030. dosegnuti 640 milijardi američkih dolara

Prema izvješću Omdia Social Media Advertising Market Landscape 2026, prvom istraživanju te tvrtke usmjerenom isključivo na oglašavanje na društvenim mrežama, tijekom tog razdoblja očekuje se da će se udio društvenih mreža u ukupnom online oglašavanju povećati za 10 postotnih bodova, s 33% na 44%, što ih čini jednim od najbrže rastućih segmenata oglašavanja, uz maloprodajne medije.

Prihodi od oglašavanja na društvenim mrežama sve se više temelje na videoformatima poput Reelsa, TikToka, Shortsa i Storiesa. Tijekom cijele 2025. godine video je činio 60% ukupnih prihoda od oglašavanja na društvenim mrežama. Platforme ne samo da povećavaju prihode od videooglašavanja, već preuzimaju i proračune koji su tradicionalno bili usmjereni prema drugim digitalnim kanalima, uključujući online inventar izdavača i digitalne ponude emitera. Dugoročno će povećanje udjela videooglasa visoke vrijednosti, poboljšane mogućnosti e-trgovine i jasnija segmentacija između formata usmjerenih na performanse i premium formata dodatno potaknuti rast prihoda društvenih platformi.

Ključno je da čak 90% globalnih prihoda od oglašavanja na društvenim mrežama generira samo šest aplikacija: Facebook, Instagram, Douyin, YouTube, TikTok i WeChat, što naglašava izrazito koncentriranu tržišnu strukturu ovog segmenta. Meta dominira tržištem zahvaljujući vlasništvu nad Facebookom i Instagramom. Zajedno su te dvije platforme činile 54% prihoda od oglašavanja na društvenim mrežama u 2025. godini, a taj se udio povećava na gotovo 70% kada se isključi kinesko tržište.

Kia Ling Teoh, glavna analitičarka u Omdiji

„Algoritmi za ciljanje i preporuke vođeni umjetnom inteligencijom dodatno povećavaju prednost ovih velikih igrača. Te mogućnosti pogoduju platformama zatvorenog ekosustava (‘walled garden’) s dubokim korisničkim podacima i sofisticiranom računalnom infrastrukturom, čime se manji igrači potiskuju, a prihodi od oglašavanja koncentriraju na vrhu tržišta“, rekla je Kia Ling Teoh, glavna analitičarka u Omdiji.

Međutim, održavanje takve dominacije zahtijevat će uravnotežen pristup monetizaciji i korisničkom iskustvu. Prezasićenost feedova oglasima može otuđiti korisnike i narušiti dugoročni angažman. Održivi rast ovisit će o ravnoteži između optimizacije oglasa potaknute umjetnom inteligencijom i očuvanja kvalitetnog korisničkog iskustva.