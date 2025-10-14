Tržište IoT mikrokontrolera raste prema 7 milijardi dolara

U četvrtak 16. ovoga mjeseca održava se u prostoru Sveučilišta Algebra Bernays održava se po osmi put IoT forum, powered by Bug, vodeći je event za susret onih koji tu tehnologiju implementiraju u Hrvatskoj, njihovih potencijalnih krajnjih korisnika, te "middlemena", posrednika, tvrtki koje implementiraju i nude vlastita rješenja temeljena na Internetu stvari

Prema izvješću o tržištu IoT MCU-a za razdoblje 2025. – 2030. ukupna potrošnja na MCU-ove dosegla je 23,2 milijarde dolara 2024. godine.

Očekuje se da će tržište, koje se sastoji od IoT i ne-IoT MCU-ova, rasti po složenoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) od 3,9% do 2030. godine, kada IoT Analytics predviđa da će tržište dosegnuti 29,4 milijarde dolara. Takav rast događa se u kontekstu masovnog skaliranja povezane tehnologije, budući da se predviđa da će globalna instalirana baza uređaja povezanih s IoT-om premašiti 40 milijardi uređaja do 2030. godine.

Prema izvješću o tržištu, globalno tržište IoT MCU-a doseglo je 5,1 milijardu dolara u 2024., što je pad od 9% u odnosu na 2023. godinu. To smanjenje potaknuto je širokom apsorpcijom zaliha u cijelom lancu opskrbe. Međutim, analiza tržišta za prvu polovicu 2025. godine (H1 2025) pokazuje jasan preokret, s prihodima od IoT MCU-a koji su porasli za 1,8% u odnosu na prethodnu godinu, budući da se potražnja oporavila, a rokovi isporuke i cijene stabilizirali. Analiza u izvješću predviđa stabilan rast od 6,3% složene godišnje stope rasta (CAGR) do 2030., s tržištem koje će dosegnuti 7,32 milijarde dolara.

Pokretači rasta

U 2023. i 2024. godini, industrijsko tržište IoT-a doživjelo je usporavanje rasta, najsporije otkako je IoT Analytics počeo pokrivati ​​tržišta IoT-a 2014. godine, a segmenti hardvera (uključujući podsegmente automatizacije i poluvodiča) bili su najteže pogođeni. Kao rezultat toga, mnoge tvrtke odgodile su nadogradnje hardvera. Međutim, prema izvješću IoT Analytics' Global IoT Enterprise Spending (ažuriranje za 1. tromjesečje 2025. godine), očekuje se ubrzani rast u 2025. godini. Očekuje se da će tvrtke djelovati na temelju nagomilane potražnje za nadogradnjama automatizacije, koja uvelike ovisi o PLC-ima, IPC-ima i pristupnicima temeljenim na MCU-u, a očekuje se da će to potaknuti rast tržišta IoT MCU-a.

LPWAN

Predviđa se da će LPWAN čipseti porasti za 8% u odnosu na prethodnu godinu u 2025. godini, uz podršku implementacije NB-IoT-a i LoRaWAN-a. Prijevoz, pametni gradovi te zgrada i infrastruktura najbrže su rastući segmenti, dok pametno mjerenje ostvaruje najveće količine. Vladini mandati za pametno mjerenje, uključujući indijski cilj od 250 milijuna instalacija do 2027. godine i aktualne programe u Europi, pokreću velike implementacije. Svaki LPWAN uređaj zahtijeva MCU kao domaćina za komunikacijske module, osiguravajući održivu potražnju.

AI IoT na rubu mreže

Integracija umjetne inteligencije u mikrokontrolere omogućuje obavljanje procesa mnogo bliže stvarnim događajima, odnosno na rubu mreže (edge computing). IoT analitika vidi umjetnu inteligenciju na rubu mreže kao potencijalnu sljedeću veliku stvar za industrijsku umjetnu inteligenciju, a sazrijevanje namjenskog hardvera za računalstvo na rubu mreže, poput mikrokontrolera, pomaže proizvođačima da umjetnu inteligenciju na rubu mreže učine ostvarivim ciljem.

Predvodi Kina

Geografsko središte tržišta IoT mikrokontrolera čvrsto se pomiče prema Aziji. Na temelju tržišnih brojki sve regije u svijetu su doživjele pad tržišta u 2024. godini, a očekuje se da će Azija doživjeti najveći oporavak u 2025. godini. Kina je posebno pokretačka snaga tog rasta.

Iza rasta u Kini stoji nekoliko nedavnih velikih ulaganja u projekte energetske infrastrukture gdje će IoT MCU-ovi imati vitalnu ulogu. Na primjer, u siječnju 2025. godine kineska State Grid najavila je da će uložiti rekordnih 88 milijardi dolara u električnu mrežu zemlje, s naglaskom na optimizaciju električne mreže i jačanje distribucijske infrastrukture. Predviđa se da će kinesko tržište ostati najbrže rastuće do 2030. godine.

Tehnologija se mijenja

Mikrokontroleri postaju otvoreniji, energetski učinkovitiji, inteligentniji i sigurniji. Ugrađeni su u milijarde uređaja koji obavljaju zadatke upravljanja, osjećanja i komunikacije u različitim industrijama. Integracijom procesorskih, memorijskih i ulazno/izlaznih perifernih uređaja na jednom čipu niske potrošnje energije, mikrokontroleri se izrađuju za primjene u rasponu od kućanskih aparata i nosive elektronike do vozila i industrijskih strojeva. Njihova učinkovitost, isplativost i kompaktan dizajn čine ih vitalnima za napajanje rastućeg niza povezanih, automatiziranih i inteligentnih sustava.

Za razliku od tradicionalnih MCU-ova, IoT mikrokontroleri su dizajnirani za upotrebu u povezanim uređajima i obično kombiniraju mogućnosti obrade i upravljanja s integriranim ili podržanim komunikacijskim sučeljima. Kako se IoT implementacija širi, ti povezani mikrokontroleri postaju ključni za omogućavanje aplikacija niske potrošnje energije i stalnog rada, od pametnih brojila i industrijskih senzora do povezanih automobila, te za pokretanje sljedećeg vala inteligencije u distribuiranim mrežama.

IoT Analytics je identificirao 4 značajna trenda na tržištu IoT MCU-a: 1. usvajanje RISC-V arhitekture; 2. energetska učinkovitost postaje primarni princip dizajna; 3. mogućnosti umjetne inteligencije na rubu mreže (edge computing) što se kao sposobnost ugrađuju izravno u MCU-ove; te 4. sigurni MCU-ovi i hardverski korijeni povjerenja postaju obvezni u IoT uređajima.

RISC-V kineski adut

Tehnološki sukob između SAD-a i Kine uzdigao je arhitekturu skupa instrukcija RISC-V („rizik pet“) (ISA) s tehničke opcije na strateški imperativ. U ožujku 2025. godine, kao odgovor na američke kontrole izvoza naprednih čipova i vlasničkog intelektualnog vlasništva, kinesko Ministarstvo industrije i informacijske tehnologije (MIIT) i druga vladina tijela službeno su potaknuli domaće proizvođače IoT čipova da do 2027. godine usvoje arhitekturu skupa instrukcija RISC-V. To predstavlja prvu nacionalnu politiku na svijetu koja posebno zahtijeva usvajanje RISC-V u velikim razmjerima, učvršćujući njegov status strateškog nacionalnog prioriteta. Kada veliko tržište poput Kine prihvati RISC-V u velikim razmjerima, to neizbježno širi ekosustav za sve dobavljače, ubrzava sazrijevanje softvera i razvojnih alata te potiče prekogranična ulaganja u arhitekturu.

Čak i bez službenih politika o njegovoj upotrebi, dobavljači već sve više prihvaćaju RISC-V kao fleksibilnu, isplativu i energetski učinkovitu alternativu vlasničkim čipovima. Za razliku od vlasničkih arhitektura poput ARM-a, koje zahtijevaju licenciranje unaprijed dizajniranih jezgri, RISC-V radi na otvorenom modelu bez tantijema. To omogućuje tvrtkama da dizajniraju i prilagođavaju jezgre procesora za specifična opterećenja bez plaćanja licencnih naknada, čime se smanjuje njihova ovisnost o nekoliko dominantnih dobavljača i nudi veća sloboda dizajna.

STM32N6 Discovery Kit s CMOS senzorom koji pokreće aplikaciju za detekciju osoba STMicroelectronics

RISC-V pogodan u automobilima

Automobilski sektor postao je ključno područje za inovacije MCU-a. RISC-V se sve više usvaja kako bi se potaknuo prelazak na softverski definirana vozila (SDV) i inteligentnu mobilnost, budući da je njegova prilagodljivost pogodna za razvoj prilagođenih procesora za kritične sustave u vozilu, kao što su sigurnost, povezivost i značajke pokretane umjetnom inteligencijom.

Energetska učinkovitost

Dizajn MCU-a sada je hiperfokusiran na ultra nisku potrošnju energije kako bi se omogućile dugotrajne implementacije IoT-a napajane baterijama. Kako se implementacije IoT-a šire u okruženja s ograničenom energijom, dobavljači MCU-a integriraju napredne značajke upravljanja napajanjem poput načina dubokog mirovanja i adaptivne kontrole napona kako bi drastično smanjili potrošnju energije. Taj fokus na učinkovitost izravno se prevodi u niže operativne troškove i omogućuje potpuno nove poslovne modele temeljene na uređajima "imploviraj i zaboravi" s višegodišnjim vijekom trajanja baterije.

Prednost edge computinga

Napredne mogućnosti umjetne inteligencije i strojnog učenja sele se iz clouda u procesore, omogućujući obradu podataka u stvarnom vremenu na pametnijim uređajima. Integracija umjetne inteligencije na rubu mreže (edge computing) transformira mikrokontrolere u inteligentna središta za donošenje odluka. Takva promjena omogućuje dobavljačima da dodaju značajnu vrijednost pomicanjem softverskog paketa i ostvarivanjem prihoda od aplikacija pokretanih umjetnom inteligencijom koje smanjuju latenciju, poboljšavaju privatnost podataka i smanjuju ovisnost o infrastrukturi clouda.

Sigurnost temeljena na hardveru

Kako se implementacije IoT-a skaliraju, uređaji moraju zaštititi osjetljive podatke, spriječiti kloniranje i osigurati integritet od procesora do clouda. To je dovelo do sve veće upotrebe sigurnih MCU-ova i namjenskih hardverskih sigurnosnih modula kao što su Secure Elements (SE) ili Trusted Platform Modules (TPM) za uspostavljanje hardverskog korijena povjerenja (HRoT).

Sigurni MCU integrira funkcije poput sigurnog pokretanja, autentifikacije uređaja, šifrirane pohrane podataka i atestacije izravno u mikrokontroler, stvarajući pouzdano okruženje za izvršavanje izolirano od općih operacija. SE-ovi i TPM-ovi pružaju sličnu zaštitu kao i samostalni trezori. Zajedno osiguravaju pouzdanost uređaja, omogućujući sigurna ažuriranja firmvera, štiteći privatnost korisnika i braneći se od zlonamjernog softvera i napada na razini softvera.

Usvajanje sigurnih mikrokontrolera i HRoT rješenja ubrzava se jer dobavljači IoT-a prepoznaju da sigurnost hardvera više nije opcionalna, već osnovni zahtjev.