Tržište Bluetooth IoT čipova dostići će 14,2 mlrd dolara do 2030.

Rast tržišta Bluetooth IoT čipseta usporit će, ali će i dalje premašiti 14 milijardi američkih dolara u 2030. godini

Gorden Knezović ponedjeljak, 10. studenog 2025. u 11:40
Tržišna potrošnja na Bluetooth IoT čipsetove dosegla je 7,2 milijarde dolara u 2024. godini, a predviđa se da će dosegnuti 8,88 milijardi dolara u 2025. godini, prema izvješću IoT Analyticsa o tržištu čipseta za bežičnu IoT povezivost 2025.–2030. (objavljenom u listopadu ove godine). Prema izvješću, predviđa se da će tržište rasti po složenoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) od 9,9% do 2030. godine, dosegnuvši 14,24 milijarde dolara. Iako je ta stopa rasta znatno niža od 26% CAGR-a između 2020. i 2024. godine, ona odražava zrelost ključnih tržišta IoT-a kao što su nosivi uređaji, audio i pametni domovi.

Pokretači tržišta

Nekoliko je pokretača koji će potaknuti potrošnju na Bluetooth IoT čipove u poduzećima. Novi sustavi na čipovima (SoC-ovi) i mikrokontrolerske jedinice (MCU) integrirani s Bluetooth Low Energy (BLE) smanjuju troškove i potrošnju energije u senzorima, bravama, mjeračima, daljinskim upravljačima, igračkama i medicinskim flasterima. BLE ostaje lokalno sučelje za pružanje usluga i dijagnostiku na uređajima koji se povezuju putem LoRaWAN-a ili mobilne mreže. Primjeri SoC-ova i MCU-ova s ​​BLE integracijom uključuju SoC-ove klase nRF54 tvrtke Nordic sa sjedištem u Norveškoj , SoC- ove klase EFR32BG27 tvrtke Silicon Labs sa sjedištem u SAD-u i MCU-ove klase CC23xx tvrtke Texas Instruments sa sjedištem u SAD-u.

Channel Sounding, Bluetooth značajka koja omogućuje sigurno i precizno mjerenje udaljenosti između uređaja, pruža prepoznavanje udaljenosti od 1-2 m za kontrolu pristupa i praćenje lokacije u zatvorenom prostoru. To je posebno korisno u bolnicama, skladištima i tvornicama za praćenje pacijenata, opreme, paleta i alata. Automobilski digitalni ključevi također koriste BLE sa sigurnim dometom, uz ultraširokopojasnu (ili UWB) tehnologiju. Nadalje, pristupnici, sidra, skeneri i ručni uređaji potiču potražnju za Bluetooth čipsetovima koji se ne odnose samo na oznake.

BLE Periodic Advertising with Responses (PAwR), predstavljen s Bluetoothom 5.4 početkom 2023. godine, omogućuje velike zvjezdane mreže i pouzdana dvosmjerna ažuriranja tijekom kratkih planiranih prozora buđenja, produžujući vrijeme mirovanja između ažuriranja. Ta je aplikacija idealna za elektroničke etikete na policama, a nacionalni programi u Sjevernoj Americi i Europi uvode se u cijeli lanac. Primjeri uključuju Walmart (SAD), Carrefour (EU) i Sobeys (Kanada), koji imaju višegodišnje implementacije u više trgovina. IoT Analytics procjenjuje vrhunac godišnjeg dodavanja desetaka milijuna etiketa tijekom 2026. – 2028. godine, što povećava broj jedinica uz smanjenje prosječne prodajne cijene.

Godine 2025. Walmart i izraelski startup za lanac opskrbe Wiliot počeli su primjenjivati ​​​​bezbaterijske ambijentalne IoT senzore u Walmartovom velikom američkom lancu opskrbe kako bi pratili palete diljem zemlje. Kada se senzori u potpunosti implementiraju (procjenjuje se do kraja 2026. godine), procjenjuje se da će 90 milijuna paleta zaliha imati uvide u stvarnom vremenu, uključujući lokaciju i uvjete.


Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija