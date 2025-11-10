Tržište Bluetooth IoT čipova dostići će 14,2 mlrd dolara do 2030.

Tržišna potrošnja na Bluetooth IoT čipsetove dosegla je 7,2 milijarde dolara u 2024. godini, a predviđa se da će dosegnuti 8,88 milijardi dolara u 2025. godini, prema izvješću IoT Analyticsa o tržištu čipseta za bežičnu IoT povezivost 2025.–2030. (objavljenom u listopadu ove godine). Prema izvješću, predviđa se da će tržište rasti po složenoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) od 9,9% do 2030. godine, dosegnuvši 14,24 milijarde dolara. Iako je ta stopa rasta znatno niža od 26% CAGR-a između 2020. i 2024. godine, ona odražava zrelost ključnih tržišta IoT-a kao što su nosivi uređaji, audio i pametni domovi. Pokretači tržišta Nekoliko je pokretača koji će potaknuti potrošnju na Bluetooth IoT čipove u poduzećima. Novi sustavi na čipovima (SoC-ovi) i mikrokontrolerske jedinice (MCU) integrirani s Bluetooth Low Energy (BLE) smanjuju troškove i potrošnju energije u senzorima, bravama, mjeračima, daljinskim upravljačima, igračkama i medicinskim flasterima. BLE ostaje lokalno sučelje za pružanje usluga i dijagnostiku na uređajima koji se povezuju putem LoRaWAN-a ili mobilne mreže. Primjeri SoC-ova i MCU-ova s ​​BLE integracijom uključuju SoC-ove klase nRF54 tvrtke Nordic sa sjedištem u Norveškoj , SoC- ove klase EFR32BG27 tvrtke Silicon Labs sa sjedištem u SAD-u i MCU-ove klase CC23xx tvrtke Texas Instruments sa sjedištem u SAD-u.



Channel Sounding, Bluetooth značajka koja omogućuje sigurno i precizno mjerenje udaljenosti između uređaja, pruža prepoznavanje udaljenosti od 1-2 m za kontrolu pristupa i praćenje lokacije u zatvorenom prostoru. To je posebno korisno u bolnicama, skladištima i tvornicama za praćenje pacijenata, opreme, paleta i alata. Automobilski digitalni ključevi također koriste BLE sa sigurnim dometom, uz ultraširokopojasnu (ili UWB) tehnologiju. Nadalje, pristupnici, sidra, skeneri i ručni uređaji potiču potražnju za Bluetooth čipsetovima koji se ne odnose samo na oznake.



BLE Periodic Advertising with Responses (PAwR), predstavljen s Bluetoothom 5.4 početkom 2023. godine, omogućuje velike zvjezdane mreže i pouzdana dvosmjerna ažuriranja tijekom kratkih planiranih prozora buđenja, produžujući vrijeme mirovanja između ažuriranja. Ta je aplikacija idealna za elektroničke etikete na policama, a nacionalni programi u Sjevernoj Americi i Europi uvode se u cijeli lanac. Primjeri uključuju Walmart (SAD), Carrefour (EU) i Sobeys (Kanada), koji imaju višegodišnje implementacije u više trgovina. IoT Analytics procjenjuje vrhunac godišnjeg dodavanja desetaka milijuna etiketa tijekom 2026. – 2028. godine, što povećava broj jedinica uz smanjenje prosječne prodajne cijene.



Godine 2025. Walmart i izraelski startup za lanac opskrbe Wiliot počeli su primjenjivati ​​​​bezbaterijske ambijentalne IoT senzore u Walmartovom velikom američkom lancu opskrbe kako bi pratili palete diljem zemlje. Kada se senzori u potpunosti implementiraju (procjenjuje se do kraja 2026. godine), procjenjuje se da će 90 milijuna paleta zaliha imati uvide u stvarnom vremenu, uključujući lokaciju i uvjete.