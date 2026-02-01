Tržišni udjeli prihoda od AI-ja i podatkovnih centara (2021. – 2025.)

Na početku desetljeća, Intel je bio neosporni kralj, zauzimajući više od dvije trećine tržišta AI čipova i podatkovnih centara u usporedbi s Nvidijom i AMD-om

Mreža nedjelja, 1. veljače 2026. u 15:05

To su podaci Bloomberga i prihoda od čipova o kojima su izvijestile same tvrtke. U 2021. godini, Nvidia je imala samo oko 25% tržišnog udjela i bila je poznata prvenstveno po igraćim GPU-ima, dok je AMD bio udaljeni treći sa samo 7% tržišnog udjela.

U samo pet godina, tvrtke koje su se natjecale za AI čipove i tržišni udio podatkovnih centara značajno su promijenile tržište. Prihodi su se značajno promijenili od 2021., a Nvidia je krajem 2025. bila vodeći na tržištu s 86%.

Viralni uspon AI chatbotova poput OpenAI-jevog ChatGPT-a osvojio je svijet nakon lansiranja krajem 2022. godine, brzo preokrenuvši situaciju dok su velike tehnološke tvrtke i vlade požurile izgraditi „tvornice umjetne inteligencije“ - ogromne podatkovne centre dizajnirane za obuku i pokretanje velikih jezičnih modela (LLM) - potičući potražnju za infrastrukturom koja koristi mnogo GPU-a.

Kako je Nvidia uspjela

Nvidia je iskoristila promjenu poboljšanjem ne samo GPU-a (učinivši ga bržim i energetski učinkovitijim) već i cijelog AI sustava.

To uključuje čipove, umrežavanje i softver - tako da se dobici umnožavaju na razini platforme, umjesto da se oslanjaju na tradicionalno skaliranje CPU-a.

Izvršni direktor Jensen Huang primijetio je da, dok se tradicionalni Mooreov zakon usporio za CPU-e, Nvidijine performanse umjetne inteligencije udvostručuju gotovo svake godine.

Objasnio je da Nvidia može ubrzati performanse jer paralelno gradi „arhitekturu, čip, sustav, biblioteke i algoritme“.

Osim silicija, Nvidijina prednost bio je njezin cjeloviti softverski i hardverski ekosustav, što je stvorilo prepreku koja je povećala troškove prelaska.

Intelovi promašaji

Intelov udio u podatkovnim centrima i umjetnoj inteligenciji pao je iz jednog glavnog razloga usred ponovljenih kašnjenja u iteracijama CPU čipova za 2021. i 2022. godinu.

Intel se fokusirao na CPU dok se konkurencija pojačavala, a nakon lansiranja ChatGPT-a (četvrto tromjesečje 2022. godine), potrošnja u podatkovnim centrima preusmjerila se prema AI sustavima s puno GPU-a.

Tvrtka se nije uspjela prilagoditi i proširiti, jer su njezini ugovori o AI čipovima bili ispod početnih očekivanja.

Uprava je čak odustala od svog cilja od nešto preko 500 milijuna dolara prihoda od AI akceleratora za 2024. godinu, navodeći kao razlog tranziciju na softversku platformu.

Svi ti pogrešni koraci doveli su do toga da je tvrtka nedovoljno izložena najbrže rastućem dijelu potrošnje na podatkovne centre umjetne inteligencije, dok je Nvidia preuzeo vodstvo.

