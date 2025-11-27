Tržišna kapitalizacija Alphabeta približava se 4 bilijuna dolara

Dionice Alphabeta porasle su čime je tehnološki konglomerat na putu da dosegne povijesnu tržišnu kapitalizaciju od 4 bilijuna američkih dolara

Dionice tvrtke porasle su za 4,46% na 332,7 dolara u utorak u predtrgovačkom trgovanju, nakon što su u ponedjeljak zatvorile na vrhuncu od preko 6% .

Alphabet je od početka godine porastao za više od 68% , dodajući tržišnu vrijednost od otprilike 1,5 bilijuna dolara ove godine. Snažne recenzije njegovog novog Gemini AI modela, zajedno s rastućom potražnjom za AI čipovima, dodatno su potaknule raspoloženje ulagača.

Tržišna kapitalizacija ostalih mega-kapitaliziranih tehnoloških tvrtki iznosi: Nvidia 4,44 bilijuna USD; Meta Platforms 1,55 bilijuna USD; Broadcom 1,78 bilijuna USD; Apple 4,08 bilijuna USD; Oracle 570,96 milijardi USD; Advanced Micro Devices 350,11 milijardi USD; Palantir Technologies 386,55 milijardi USD; i Microsoft 3,52 bilijuna USD.